Chú chó suốt 6 năm vẫn đợi cô chủ nhỏ đã qua đời

Cô bé Lexi đã qua đời được 6 năm, chú chó Max vẫn ngày ngày vào phòng tìm kiếm và chờ đợi cô chủ nhỏ - Ảnh: memydadandblau

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Max, chú chó 12 tuổi từng là bạn đồng hành trị liệu của Lexi, chạy thẳng vào phòng ngủ của em như thể cô bé vẫn còn ở đó.

Lexi đã qua đời khi chỉ mới 7 tuổi vì căn bệnh hiếm gặp.

"Sau khi Lexi mất, Max không còn là chó trị liệu của riêng cô bé nữa, mà trở thành nguồn an ủi cho cả gia đình. Chúng tôi tin rằng Max biết Lexi đã ra đi, nhưng chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cô bé" - bà Cheryl-Lynn, mẹ của Lexi, chia sẻ.

Lexi mắc hội chứng Blau, một rối loạn di truyền hiếm gặp gây viêm đau khắp cơ thể. Dù phải chịu đựng cơn đau mỗi ngày, Lexi luôn được nhớ đến là cô bé thông minh, giàu năng lượng và đầy tình yêu thương. Max đến với gia đình khi Lexi mới 4 tuổi, nhanh chóng trở thành chỗ dựa tinh thần trong những ngày dài chiến đấu với bệnh tật.

Ông Troy, cha cô bé, kể lại: "Một đêm, Lexi tỉnh dậy vì những cơn đau và khóc. Khi chúng tôi chạy vào phòng, Max đã ở bên cạnh cô bé, vừa nhìn thấy chú chó, Lexi lập tức cười khúc khích".

Ngay cả sau khi Lexi qua đời, Max vẫn giữ thói quen chạy vào phòng cô bé mỗi ngày. Trong lần gia đình trở về từ chuyến đi Na Uy gặp gỡ các nhà khoa học nghiên cứu về bệnh Blau, Max lao vào phòng và sủa vui mừng như thể nhìn thấy Lexi thực sự. Khi được đưa chiếc áo choàng cũ của cô chủ nhỏ, chú chó đã nằm trên đó suốt cả ngày, không rời nửa bước.

Đoạn video ghi lại hình ảnh này đã thu hút hơn 2,3 triệu lượt xem với hàng ngàn bình luận xúc động. Một người dùng viết: "Tim tôi vỡ vụn khi thấy cảnh này. Chú chó thật sự là người bạn trung thành và tuyệt vời nhất".

Dù Lexi đã ra đi từ năm 2019, tình yêu và ký ức về em vẫn tiếp tục sống mãi. Anh trai Felix, nay 15 tuổi, trở thành nhà vận động toàn cầu cho nghiên cứu gene trị liệu, tiếp tục sứ mệnh của em gái. Còn Max - người bạn đồng hành đặc biệt - vẫn ngày ngày tìm kiếm và chờ đợi cô chủ nhỏ của mình.

Nhật Minh (theo Newsweek)