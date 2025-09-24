Chủ căn nhà xây trên đất của người khác ở TP.HCM lên tiếng

Tuy nhiên, bà Thảo cho rằng việc này hơi vô lý, vì nếu không phải người liên quan thì tại sao lại liên lạc với mình để trao đổi tìm hướng giải quyết việc xây nhầm nhà trong suốt thời gian dài.

Bà Thảo cho biết thêm, bà rất thiện chí và cũng mong muốn giải quyết sự việc này một cách hợp tình hợp lý, không gây căng thẳng.

“Tôi nghĩ rằng việc xây nhầm nhà thì không ai mong muốn, tôi chỉ muốn trao đổi, đàm phán để giải quyết sự việc này nhanh chóng và hợp tình hợp lý”, bà Thảo chia sẻ.

Như PLO đã thông tin, đầu năm 2024 vợ chồng bà Thảo mua một mảnh đất có diện tích 71,4 mét vuông (ngang 4,9 mét, dài gần 15 mét) tại địa chỉ trên.

Lô đất sát bên bà Thảo có diện tích hơn 190 mét vuông, đây là lô đất của chủ ngôi nhà xây trên đất bà Thảo.

Sau khi hoàn thành thủ tục mua mảnh đất này, vợ chồng bà Thảo đã được cơ quan chức năng cấp sổ hồng đối với lô đất này.

Do chưa có tiền xây nhà nên mảnh đất này bà Thảo tạm thời bỏ không. Thời điểm này, một số lô đất khác gần lô của bà Thảo cũng chưa xây nhà mà đang là đất trống.

Ngày 14-6, bà Thảo đưa đơn vị thi công đến khảo sát đo đạc để chuẩn bị xây nhà thì tá hỏa phát hiện mảnh đất của mình đã có một căn nhà (1 trệt, 1 lầu) xây dựng kiên cố.

Sau nhiều lần đo đạc kỹ lưỡng bà Thảo chắc chắn ngôi nhà này đã xây dựng trên đất của mình. Sau đó, bà Thảo có nói chuyện với chủ ngôi nhà, nhưng thời điểm đó họ không thừa nhận và phản ứng.

Sau đó, bà Thảo đã nhờ một bên thứ ba liên hệ với gia đình ông T để trao đổi về sự việc này.

Sau đó, có một người phụ nữ tên H đã liên hệ với bà Thảo để giải quyết vụ việc.

Thời gian khoảng 3 tháng từ khi bắt đầu liên lạc trao đổi (qua zalo) bà H mong muốn bà Thảo cho thời gian để di chuyển ngôi nhà về đúng đất của mình. Tiếp đó, bà H đưa ra nhiều lý do và xin bà Thảo tiếp tục cho thời gian để giải quyết.

Tuy nhiên, sau ba tháng phía bà H vẫn chưa thực hiện. Vì không muốn kéo dài thời gian nên bà Thảo đã làm đơn đề nghị UBND phường Chánh Hiệp giải quyết.