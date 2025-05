Christian Dior tiếp tục gỡ ảnh Thùy Tiên

Dior có động thái cứng rắn sau khi Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh với Nguyễn Thúc Thùy Tiên từ 15/3-15/5, phục vụ việc điều tra liên quan vụ việc Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) bị khởi tố.

Trước khi hình ảnh Friend of House bị ẩn, Thùy Tiên nằm trong nhóm người có sức ảnh hưởng mang lại giá trị lớn cho Dior. Launchmetrics thống kê giá trị tác động truyền thông (Media Impact Value - MIV) của Thùy Tiên lần đầu dự Paris Fashion Week với vai trò Friend of the House là 1,8 triệu USD. Thùy Tiên tạo giá trị truyền thông cao nhất thuộc bảng xếp hạng Influencers vượt qua nhiều tên tuổi quốc tế như Mariam Mohammad, Jimmy Donaldson, Camila Coelho...