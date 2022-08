Chris Rock không tha thứ cho Will Smith

Theo nguồn tin của Entertainment Tonight, Chris Rock không có ý định chấp nhận lời xin lỗi của Will Smith sau cú tát chấn động truyền thông hồi tháng 3.

"Chris không có kế hoạch liên hệ với Will Smith. Tại sao đến giờ Will mới quay video xin lỗi. Video này chỉ có lợi cho bản thân anh ấy. Will đang cần sự tha thứ của công chúng chứ không phải Chris", nguồn tin nói.

Nguồn tin khác của People cũng ghi nhận thông tin tương tự: "Chris không cần phải gặp mặt hay nói chuyện. Rõ ràng Will thấy khó chịu hơn là Chris. Chỉ có Will muốn giải quyết các vấn đề của mình. Chris vẫn ổn".