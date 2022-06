Chốt thời gian Múi Xù 'chuyển phôi' sau 5 lần 7 lượt trì hoãn

Trên trang cá nhân của Bi Bảo, Múi Xù mới đây đăng tải vlog chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ. Trong clip, cô nàng tự mình lái ô tô đi chợ mua đồ về và hướng dẫn mọi người cách làm món rau câu nước cốt dừa.

Trong lúc đi chợ, Múi Xù kể đã gặp một tình huống thú vị. Theo đó, cô được ông chủ của siêu thị nhận xét mặc đồ dễ thương, giống những nữ sinh Nhật Bản.

Cũng trong vlog này, bạn đời tomboy Bi Bảo tiết lộ ngày 29/6 này cô sẽ tiến hành chuyển phôi sau 5 lần 7 lượt bị trì hoãn vì vấn đề sức khỏe.

Chốt thời gian Múi Xù chuyển phôi.

Thời gian qua, hành trình cấy con của cặp đồng tính nữ Bi Bảo - Múi Xù vẫn nhận được sự theo dõi của mọi người. Quá trình có con của cặp đôi không hề đơn giản, tốn khá nhiều thời gian và tiền của.