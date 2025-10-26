Chốt đơn gần 6 tấn gạo sau 2 giờ livestream tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025

"Việc cùng các cơ quan chức năng giới thiệu, quảng bá sản phẩm Việt chất lượng cao đến đông đảo người tiêu dùng là trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự của những người nghệ sĩ như chúng tôi. Tôi rất tự hào khi được góp phần lan tỏa giá trị của hàng Việt đến với bà con cả nước", NSND Tự Long chia sẻ

Các thương hiệu gạo được giới thiệu và bán trong phiên livestream gồm: ST25 Lúa Tôm, ST25 Ruộng Rươi và Gạo Điện Biên gặt non.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, phiên livestream kết nối tiêu thụ nông sản là cách làm mới, phù hợp với xu hướng thương mại số. Ban tổ chức lựa chọn gạo ST25 làm sản phẩm chính trong phiên livestream, không chỉ bởi chất lượng đã được khẳng định, mà còn vì đây là biểu tượng cho niềm tự hào của nông sản Việt.

Thông qua hình thức livestream, người tiêu dùng không chỉ tương tác, giao lưu trực tiếp để tìm hiểu về chất lượng và giá trị dinh dưỡng của gạo Việt mà còn có thể "chốt đơn" những sản phẩm gạo ngon, giá ưu đãi mà không cần mất thời gian vận chuyển.

“Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn không chỉ lan tỏa giá trị của gạo ST25 – niềm tự hào của gạo Việt, mà còn góp phần đưa nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước. Trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này tại nhiều địa phương, nhằm quảng bá, kết nối và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông sản chất lượng cao, tạo cơ hội cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà phân phối cùng phát triển bền vững”, Cục trưởng Trần Hữu Linh chia sẻ.

Thu Loan