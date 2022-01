Chốt danh sách tuyển Việt Nam: Đột phá hay... an toàn

Tuyển Việt Nam loại 7 cầu thủ trước ngày đi Australia

Chưa rõ những gương mặt mới thể hiện như thế nào trong buổi tổng duyệt của tuyển Việt Nam. Nhưng nếu họ được HLV Park Hang Seo sử dụng, sẽ tạo nên sự mới mẻ trong lối chơi của tuyển Việt Nam, ít nhất là không theo kiểu nhàm chán và bế tắc như ở AFF Cup 2020.

Thậm chí ngay cả những cầu thủ lứa U23 dù không được đánh giá cao về chuyên môn, nhưng nếu không có đất diễn, không có thực chiến, cũng khó trưởng thành và trở thành lớp kế cận ở đội tuyển.

Quyết định thuộc về HLV Park Hang Seo, và có lẽ đã đến lúc sự lựa chọn nhân sự của chiến lược gia người Hàn Quốc cần đột biến, phá vỡ sự an toàn như thường thấy trong suốt 4 năm qua.

Huy Phong