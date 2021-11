Chồng Xuân Lan nói gì khi vợ cãi nhau với Hà Anh?

Theo đó, khi nghe Xuân Lan nói bản thân là người duy nhất trong vị trí host Next Top đào tạo ra học trò nổi tiếng, làm vedette, first face..., Hà Anh lập tức phản pháo.

Chiều 20/11, Hương Giang tổ chức buổi họp báo ra mắt show thực tế The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ.

Kể ra loạt học trò của mình có sự nghiệp thành công, Hà Anh khẳng định: "Mặc dù không mở ra một trung tâm đào tạo model, nhưng không có nghĩa người ấy không có khả năng đào tạo".

Thấy vậy, Xuân Lan phản biện: "Tất nhiên học trò của ai thì người đấy nhớ, làm sao chị đọc tên học trò của Hà Anh được? Xem coi bây giờ học trò Hà Anh có còn ở các vị trí vedette của sàn thời trang hay không thì đếm tên ra thôi! Chứ bây giờ học trò Hà Anh đào tạo mà Xuân Lan đọc tên thì phải dở người không?".

Clip: Xuân Lan nói về khả năng đào tạo của mình tại Vietnam's Next Top Model.

Tiếp lời đàn chị, Hà Anh nói: "Chị không nhớ không có nghĩa rằng họ không tồn tại. Tri thức của mình rất hạn chế thì mình không nên nói những gì mình không biết, chưa biết hoặc chưa nhớ, và khẳng định mình là người duy nhất".