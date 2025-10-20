Chồng tỷ phú của Ngân Collagen báo công an vì bị đám đông tụ tập trước nhà

Những ngày qua khi thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998) bị bắt vì tội sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm được cơ quan chức năng công bố, một nhân vật khác cũng liên tục bị réo tên là Ngân Collagen (tên thật là Trần Thị Bích Ngân, SN 1995). Bởi trước đó, người phụ nữ này từng có màn đấu tố căng thẳng về sản phẩm giảm cân của Ngân 98.
Ngoài ra, "đại boss" 9X cũng là gương mặt có tiếng trong lĩnh vực bán hàng online, trong đó có không ít sản phẩm giảm cân.
Hiện trên mạng xã hội, rất nhiều diễn đàn liên tục chia sẻ các thông tin liên quan đến Ngân Collagen. Thậm chí không ít người hiếu kỳ đã tụ tập, livestream trước biệt phủ 500 tỷ của người phụ nữ này tại Cần Thơ.
Giữa lúc bị dân mạng réo gọi, mới đây phía Ngân Collagen cũng có động thái khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, Lê Trung - ông xã của Ngân Collagen đã báo cơ quan chức năng khi bị đám đông "làm phiền".
Thông tin trên báo ZNews, đại diện công an phường Hưng Phú (Cần Thơ) cho biết đơn vị nhận nhiều cuộc gọi phản ánh từ Lê Trung khi 2 ngày qua người dân tụ tập chụp ảnh, livestream trước biệt thự và một số kênh mạng đưa tin sai sự thật về gia đình anh.
Để đảm bảo đúng thủ tục và quy trình, cơ quan chức năng thông báo Lê Trung cần đến trực tiếp trụ sở công an phường để làm đơn khiếu nại. Tuy nhiên, người này liên tục dời ngày vì "bận rộn công việc cá nhân".
"Sau nhiều lần báo bận, người chồng hẹn chúng tôi thứ 2 (ngày 20/10) đến làm việc", đại diện công an phường Hưng Phú nói trên báo ZNews.
Về phía Ngân Collagen, thời gian qua khi liên tục bị réo tên, xuất hiện những tin đồn như công ty bị phá sản, cô cũng có những phản hồi.
Cụ thể, ngày 17/10 "boss giảm cân" đã lên tiếng khẳng định chắc nịch rằng: "Công ty chị vẫn hoạt động bình thường em nhé. Về việc các sản phẩm GC (giảm cân - PV), công ty chị đã phối hợp làm việc xong hết từ tháng 6 rồi".
"Xin đính chính công ty Ncollagen vẫn đang hoạt động và cũng đã phối hợp làm việc cùng cơ quan về các sản phẩm detox kết thúc vào tháng 6 chứ không phải như những thông tin đăng sai lệch như hiện tại", người này viết thêm.
Phát ngôn này của Ngân Collagen khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu bởi cũng trong ngày 17/10, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết trên báo Thanh Niên: "Chúng tôi kiểm tra công ty của 'Ngân Collagen' nhưng địa điểm công ty đã ngưng hoạt động nên không thể lấy mẫu các sản phẩm để kiểm nghiệm. Vì vậy, Sở An toàn thực phẩm đã có trao đổi và chia sẻ thông tin với Công an TP.HCM".
Kết quả này xuất phát từ việc Cục An toàn thực phẩm phát hiện các vi phạm nghiêm trọng về quảng cáo sản phẩm thực phẩm của "Ngân Collagen" từ tháng 5/2025.
Cách đây 4 năm, công ty của "phú bà" Cần Thơ từng bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 35 triệu đồng do các sản phẩm như “Mặt nạ thải độc khoáng Detox N-Collagen”, “Serum Skin Care” và “Whitening Perfect Cell” có nhãn mác chứa thông tin chưa chính xác, gây hiểu nhầm về bản chất sản phẩm.
Tháng 3/2022, Cục An toàn thực phẩm cũng đã khuyến cáo người tiêu dùng nên cân nhắc khi dùng trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen nhằm tránh những rủi ro không mong muốn về sức khỏe.