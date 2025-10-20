Chồng tỷ phú của Ngân Collagen báo công an vì bị đám đông tụ tập trước nhà

Những ngày qua khi thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998) bị bắt vì tội sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm được cơ quan chức năng công bố, một nhân vật khác cũng liên tục bị réo tên là Ngân Collagen (tên thật là Trần Thị Bích Ngân, SN 1995). Bởi trước đó, người phụ nữ này từng có màn đấu tố căng thẳng về sản phẩm giảm cân của Ngân 98.

Ngoài ra, "đại boss" 9X cũng là gương mặt có tiếng trong lĩnh vực bán hàng online, trong đó có không ít sản phẩm giảm cân.

Ngân Collagen liên tục bị réo tên, biệt thự 500 tỷ của cô cũng trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội.

Hiện trên mạng xã hội, rất nhiều diễn đàn liên tục chia sẻ các thông tin liên quan đến Ngân Collagen. Thậm chí không ít người hiếu kỳ đã tụ tập, livestream trước biệt phủ 500 tỷ của người phụ nữ này tại Cần Thơ.

Giữa lúc bị dân mạng réo gọi, mới đây phía Ngân Collagen cũng có động thái khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, Lê Trung - ông xã của Ngân Collagen đã báo cơ quan chức năng khi bị đám đông "làm phiền".