Chống trục lợi nhà ở xã hội

“Đây là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất. Bởi từ trước đến nay, việc lựa chọn đối tượng thuê mua nhà ở xã hội đều được giao cho chủ đầu tư. Theo tôi đó là kẽ hở hớ hênh nhất để lọt những hồ sơ, đối tượng không đúng thuê, mua nhà ở xã hội. Bởi các doanh nghiệp họ sẽ lựa chọn đối tượng sao cho có lợi với dự án của họ”, ông Võ nói.

Mất cơ hội của người yếu thế

Sắp tới, Hà Nội dự kiến triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội tại những khu vực có nhu cầu lớn. Điển hình như dự án Him Lam Phúc Lợi với hơn 3.000 căn hộ do Cty CP Him Lam Thủ đô làm chủ đầu tư; dự án Uy Nỗ (Đông Anh) với gần 500 căn hộ thuộc Tổng Cty 319 Bộ Quốc phòng; dự án tại Khu đô thị mới Kim Chung do liên danh Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) cùng Tổng Cty Viglacera thực hiện, cung cấp 1.104 căn hộ.

Tính đến nay, trên 20 dự án nhà ở xã hội đã được đưa vào Kế hoạch phát triển nhà ở của TP. Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Dự kiến trong thời gian tới, toàn thành phố sẽ bổ sung khoảng 1.462.000 m2 diện tích sàn, tương đương gần 19.730 căn hộ nhà ở xã hội, chủ yếu tập trung giai đoạn sau năm 2025.