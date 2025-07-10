Chồng tổ chức nghi lễ 'trao vợ cho nhân tình' trước mặt 2 gia đình

"Hãy chăm sóc và đừng bao giờ làm cô ấy tổn thương. Suốt thời gian qua, cô ấy chưa bao giờ hạnh phúc bên tôi", người chồng chậm rãi nói trong nghi lễ Mowea Sarapu truyền thống.

Đoạn video ghi lại buổi lễ diễn ra hôm 20/9 vừa qua cho thấy người đàn ông trung niên thực hiện nghi lễ trao vợ trước sự chứng kiến của 2 gia đình và trưởng làng.

Theo Sinar Harian, Mowea Sarapu (hay còn gọi là Mosehe) là nghi lễ truyền thống của người Tolaki (Indonesia). Mang nghĩa “trao đi và buông bỏ”, Mowea Sarapu diễn ra khi 2 bên đồng thuận chấm dứt mâu thuẫn hôn nhân hoặc mối quan hệ ngoài luồng bằng sự tôn trọng và hòa giải.

Không giống ly hôn thông thường, Mowea Sarapu tập trung vào việc phục hồi danh dự và bình yên nội tâm cho người trong cuộc. Trong quá trình thực hiện, cả 2 gia đình, trưởng làng và cặp đôi cùng ngồi lại, xin lỗi, bàn giao trách nhiệm và chính thức kết thúc mối quan hệ.

Ngoài ra, người “nhận vợ” phải thực hiện các điều kiện bồi thường mang tính tượng trưng như trao bò, 5 triệu rupiah (7,8 triệu đồng) tiền mặt, cùng một số vật phẩm truyền thống như khay, ấm nước, trầu cau,...