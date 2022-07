Chồng 'thường dân' của cựu công chúa Nhật đi thi lần 3

Kei Komuro (30 tuổi) bước ra khỏi địa điểm tổ chức kỳ thi sát hạch (Ảnh: Daily Mail).

Hình ảnh Kei Komuro (30 tuổi) bước ra khỏi địa điểm tổ chức kỳ thi sát hạch ở thành phố New York, Mỹ, khiến nhiều người quan tâm. Đây là lần thứ 3 Kei Komuro thử sức với kỳ thi sát hạch dành cho những người muốn hành nghề luật sư tại New York.

Kei Komuro đã tốt nghiệp từ trường luật thuộc Đại học Fordham (Mỹ) hồi tháng 5/2021 và đã làm trợ lý tại một công ty luật ở New York. Kei Komuro kết hôn với cựu công chúa Nhật Bản Mako hồi cuối năm ngoái, vì anh là một "thường dân", nên sau khi kết hôn, công chúa Mako đã phải từ bỏ tước hiệu và trở thành một "thường dân" theo chồng kể từ tháng 10/2021.

Sau khi kết hôn vài tuần, họ chuyển tới sống ở thành phố New York, Mỹ. Komuro đã hai lần tham gia kỳ thi sát hạch luật sư tổ chức tại New York hồi tháng 7/2021 và hồi tháng 2/2022, nhưng đều bị trượt.

Kỳ thi sát hạch luật sư ở New York được giới chuyên môn đánh giá là rất gian nan, rất khó thi đỗ. Việc anh Komuro bị thi trượt hai lần liên tiếp nhận được nhiều sự cảm thông của những người am hiểu về ngành luật tại New York. Chắc chắn anh đã chịu áp lực rất lớn trước khi bước vào kỳ thi lần thứ 3.