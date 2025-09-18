Chồng thứ 3 Phi Thanh Vân chuẩn bị cưới là ai?

Chồng thứ 3 của Phi Thanh Vân

Mới đây, diễn viên- người mẫu Phi Thanh Vân đã thông báo sẽ lên xe hoa lần thứ 3. Theo chia sẻ của Phi Thanh Vân, lễ cưới sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

Cụ thể, cô chia sẻ: "Cuối năm nay, tiến sĩ - nghệ sĩ Phi Thanh Vân sẽ bước vào một cột mốc thiêng liêng của đời mình - lễ cưới trọng đại. Với mong muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ bằng một bộ hình cưới sang trọng, tinh tế và đẳng cấp, chị Vân trân trọng gửi lời mời hợp tác đến các thương hiệu studio, ekip photographer hàng đầu".