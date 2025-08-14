Chồng Tây ca sĩ Thu Phương phản hồi thông tin ly hôn vợ gây xôn xao

Dũng Taylor cũng cho hay, bản thân thường xuyên giúp đỡ bạn bè, người quen, và không ít lần nhận được câu hỏi thẳng thắn: “Nghe nói anh và chị Phương chia tay rồi hả?”. Thậm chí, nhân viên của anh khi giới thiệu làm việc cho vợ chồng anh cũng hay bị hỏi: “Ủa, sao nghe nói họ chia tay rồi?”.

Trước tình huống này, Dũng Taylor bày tỏ sự bất lực khi không biết nên trả lời thế nào cho “đúng chuẩn” để tránh tin đồn bị thổi bùng: “Nếu trả lời không khéo thì tin đồn sẽ thành sự thật trong một nốt nhạc, vì Hải Phòng không lòng vòng đâu”.

Vợ chồng Thu Phương đã gắn bó bên nhau gần 20 năm

Động thái lên tiếng của ông xã Thu Phương nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Dũng Taylor về việc cần tỉnh táo trước tin đồn, đồng thời gửi lời chúc hạnh phúc tới gia đình anh.

Thu Phương và Dũng Taylor đã gắn bó bên nhau gần 20 năm, sống chủ yếu tại Mỹ. Cặp đôi không chỉ là vợ chồng mà còn là cộng sự trong công việc, cùng nhau tổ chức nhiều chương trình ca nhạc và các hoạt động cộng đồng.