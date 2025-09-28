Chồng soạn 68 trang tài liệu 'bóc phốt' chuyện ngoại tình của vợ

Được biết, anh Trương và chị Vương kết hôn năm 2015 và có với nhau 1 cô con gái. Tháng 7/2024, chị Vương sang Anh du học và gặp anh Hoàng - một nghiên cứu sinh tiến sĩ được học bổng của chính phủ. Hai người nảy sinh tình cảm thân thiết và sống chung một thời gian.

Benliu News đưa tin, người đăng tải bản thuyết trình đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc là anh Trương (36 tuổi) hiện sống và làm việc ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang).

"Vì vợ muốn đi du học nên tôi thậm chí đã phải bán cả nhà rồi đưa cho cô ấy tất cả số tiền 600.000 NDT (hơn 2,2 tỷ đồng). Có trong mơ, tôi cũng không thể ngờ rằng chuyện này lại xảy ra với mình", anh Trương chia sẻ.

Sau 1 năm ở nước ngoài, tới tháng 7/2025, chị Vương và anh Hoàng bí mật về Trung Quốc và tiếp tục cùng nhau hẹn hò, đi du lịch ở nhiều nơi.

Sau khi biết "người tình" của vợ đã hoàn thành việc bảo vệ luận án tiến sĩ vào giữa tháng 8 và sắp tốt nghiệp, anh Trương đã báo cáo vụ việc lên Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc - nơi anh Hoàng học tập và công tác, nhưng không nhận được phản hồi chính thức nên quyết định công khai mọi việc lên mạng.