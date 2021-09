Chống sạt lở bờ sông Hồng, đoạn qua Yên Bái: Đẩy nhanh tiến độ các tuyến đê, kè

Dự án kè chống sạt lở bờ sông Hồng đoạn qua khu vực đền Tuần Quán TP. Yên Bái do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư với tổng số vốn 140 tỷ đồng, chiều dài kè 1,5km. Được khởi công từ tháng 1/2021, đến nay Dự án đã hoàn thành trên 60% khối lượng công việc, giá trị giải ngân đạt trên 50 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch vốn giao năm 2021.

Trong đó, đã hoàn thành toàn bộ phần móng kè, 2 gói thầu chính cũng đã hoàn thành trên 800m phần mái kè. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc thi công đường hành lang kè, rãnh và cống tiêu thoát nước, cầu qua suối Tuần Quán.

Dự án khi hoàn thành sẽ đáp ứng mục tiêu bảo vệ, chống xói lở bờ sông Hồng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trong khu vực cũng như đảm bảo an toàn cho các công trình hạ tầng thiết yếu, các cơ sở sản xuất và di tích lịch sử đền Tuần Quán thuộc phường Yên Ninh, TP. Yên Bái. Chủ đầu tư dự kiến đến tháng 3/2022 sẽ hoàn thành, bàn giao công trình, vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng ký kết.