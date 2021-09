Chồng sát hại vợ nghi do ghen tuông, rồi nhờ người báo công an

Được biết, vợ chồng chị H. có 2 con nhỏ đang sống ở quê Nghệ An. Họ ra huyện Thuỷ Nguyên làm công nhân trong khu công nghệ và thuê trọ tại xã Lập Lễ.

Theo người dân sống gần chỗ trọ của vợ chồng Thái, thì hai vợ chồng thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Tuy nhiên, người chồng trước nay rất hiền và chiều chuộng vợ.

Liên quan đến vụ việc, bước đầu Công an xác định đây là án mạng, có dấu hiệu do người chồng ghen tuông. Sau khi gây án, người này đã nhờ cho người dân cùng dãy trọ báo công an về vụ việc mình đã gây ra.