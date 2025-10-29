Chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn - con gái vua hàng hiệu khét tiếng, là ai?

Một trong những thông tin nhận nhiều quan tâm nhất mạng xã hội lúc này chính là việc Tiên Nguyễn (tên thật Nguyễn Thảo Tiên - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn) khoe ảnh cưới, tuyên bố chuẩn bị "theo chồng bỏ cuộc chơi".
Từ hình ảnh đăng tải cho thấy bộ ảnh sang chảnh của cặp đôi được chụp tại London (Anh), theo phong cách hoàng gia châu Âu. Bối cảnh chụp hình chính là Two Temple Place, một biệt thự phong cách Tân Gothic nằm bên bờ sông Thames, được xây dựng từ năm 1890 cho tỷ phú William Waldorf Astor.
Theo ELLE Italia, bộ ảnh này cũng là lời công bố chính thức về đám cưới của cặp đôi, dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2026.
Dưới phần bình luận bài đăng, rất nhiều gương mặt đình đám như Á hậu Thảo Nhi Lê, Băng Di, Văn Mai Hương, Lilthu, Hoàng Ku,... đã vào gửi lời chúc mừng em chồng Hà Tăng. Trong khi đó, một bộ phận khác lại tò mò về danh tính và gia thế của chú rể.
Theo tìm hiểu hôn phu của Tiên Nguyễn có tên Justin Cohen, đang làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Dù không phải người của showbiz nhưng anh sở hữu ngoại hình sáng, gu thời trang nổi bật, được nhận xét "xứng lứa vừa đôi" với cô dâu.
Cặp đôi quen biết nhau thông qua một dự án hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực sáng tạo - truyền thông. Sau này, họ quyết định hẹn hò kín đáo cho đến khi công bố chuyện kết hôn.
Tiên Nguyễn là con gái đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Cô nổi tiếng với sở thích chơi hàng hiệu, thường xuyên cùng mẹ có mặt tại các tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới trong vai trò khách mời.
Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại London, cô tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không. Hiện cô là Phó Tổng Giám đốc Phát triển Thời trang Cao cấp tại IPPG, trực tiếp phụ trách mảng thời trang qua công ty DAFC - đơn vị phân phối hàng loạt thương hiệu xa xỉ như Dior, Burberry, Rolex, Dolce & Gabbana...
Trên trang cá nhân có cả trăm nghìn người theo dõi, Tiên Nguyễn thường xuyên đăng tải hình ảnh thời trang sang chảnh của bản thân. Cô liên tục tham gia các sự kiện thời trang cao cấp như của nhà mốt Chanel, Dolce & Gabbana, Versace… trên khắp thế giới.
Sinh ra đã ở vạch đích nhưng Tiên Nguyễn luôn xây dựng hình ảnh bản thân là một cô gái cá tính, độc lập và trưởng thành. Ngoài thời gian dành cho công việc, ái nữ nhà tỷ phú cũng hay tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn.