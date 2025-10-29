Chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn - con gái vua hàng hiệu khét tiếng, là ai?

Từ hình ảnh đăng tải cho thấy bộ ảnh sang chảnh của cặp đôi được chụp tại London (Anh), theo phong cách hoàng gia châu Âu. Bối cảnh chụp hình chính là Two Temple Place, một biệt thự phong cách Tân Gothic nằm bên bờ sông Thames, được xây dựng từ năm 1890 cho tỷ phú William Waldorf Astor.

Một trong những thông tin nhận nhiều quan tâm nhất mạng xã hội lúc này chính là việc Tiên Nguyễn (tên thật Nguyễn Thảo Tiên - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn) khoe ảnh cưới, tuyên bố chuẩn bị "theo chồng bỏ cuộc chơi".

Theo ELLE Italia, bộ ảnh này cũng là lời công bố chính thức về đám cưới của cặp đôi, dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2026.

Dưới phần bình luận bài đăng, rất nhiều gương mặt đình đám như Á hậu Thảo Nhi Lê, Băng Di, Văn Mai Hương, Lilthu, Hoàng Ku,... đã vào gửi lời chúc mừng em chồng Hà Tăng. Trong khi đó, một bộ phận khác lại tò mò về danh tính và gia thế của chú rể.

Chồng Tiên Nguyễn sở hữu ngoại hình sáng, đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

Theo tìm hiểu hôn phu của Tiên Nguyễn có tên Justin Cohen, đang làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Dù không phải người của showbiz nhưng anh sở hữu ngoại hình sáng, gu thời trang nổi bật, được nhận xét "xứng lứa vừa đôi" với cô dâu.