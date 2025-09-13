Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?

Ngày 13/9, Á Hậu Hương Ly gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh diện áo dài trắng truyền thống, tựa đầu vào vai "nửa kia" với nụ cười rạng rỡ và thông báo: "Em về thưa mẹ cùng thầy, có cho anh cưới, tháng này anh ra…" như một lời xác nhận chính thức về việc chuẩn bị lên xe hoa.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ cũng như giới truyền thông, bởi trước đó Hương Ly vốn khá kín tiếng về chuyện đời tư. Theo một số nguồn tin, chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là doanh nhân trong ngành sản xuất giấy, quê Hà Nội và từng du học ở Anh trước khi về nước kế nghiệp kinh doanh gia đình.