"Chồng quốc dân" Hứa Quang Hán đến TP HCM

Minh Khuê| 30/08/2025 08:20

Tài tử Hứa Quang Hán, được yêu mến gọi bằng danh xưng "chồng quốc dân", đến TP HCM trong tháng 9.

Nhà phát hành Lotte Entertainment ngày 29-8 xác nhận Hứa Quang Hán sẽ đến TP HCM để tham dự hoạt động quảng bá cho bộ phim điện ảnh "Năm của anh, ngày của em (tựa tiếng Anh: Measure in Love). Phim dự kiến phục vụ khán giả Việt vào tháng 10.

Anh quảng bá phim "Năm của anh, ngày của em"

Hứa Quang Hán vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 8, đã nhanh chóng bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ, khẳng định sớm trở lại với nghệ thuật. Ngôi sao Đài Loan (Trung Quốc) này ngay lập tức lên lịch thực hiện chuyến lưu diễn quảng bá phim mới, trong đó Việt Nam.

Sau tiếng vang tác phẩm "Muốn gặp anh", Hứa Quang Hán tiếp tục khẳng định vị thế trong dòng phim tình cảm - viễn tưởng. Lần tái xuất này, anh hứa hẹn mang đến một hành trình đong đầy cảm xúc, kết nối khán giả qua từng khoảnh khắc.

Ngoài Hứa Quang Hán, bạn diễn trong phim của anh là Viên Lễ Lâm cùng ê-kíp sản xuất cũng cùng đến TP HCM quảng bá. Sau đó, đoàn tiếp tục hành trình quảng bá tại Singapore và nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.

Hai diễn viên chính của phim
Trước khi đến TP HCM, ê-kíp phim đến dự Liên hoan phim quốc tế Busan 2025

"Năm của anh, ngày của em" kể câu chuyện tình yêu vượt thời gian giữa hai người tưởng chừng chỉ lướt qua nhau trong dòng chảy định mệnh nhưng lại bị gắn kết bởi những lát cắt quá khứ – hiện tại – tương lai. Phim khai thác chủ đề tình cảm – viễn tưởng, nơi cảm xúc chân thật đan xen cùng yếu tố thời gian, để lại dư âm ngọt ngào nhưng cũng đầy day dứt.

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/chong-quoc-dan-hua-quang-han-den-tp-hcm-196250829205550786.htm
