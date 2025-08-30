"Chồng quốc dân" Hứa Quang Hán đến TP HCM

Hứa Quang Hán đến TP HCM để quảng bá 'Năm của anh, ngày của em'

Nhà phát hành Lotte Entertainment ngày 29-8 xác nhận Hứa Quang Hán sẽ đến TP HCM để tham dự hoạt động quảng bá cho bộ phim điện ảnh "Năm của anh, ngày của em (tựa tiếng Anh: Measure in Love). Phim dự kiến phục vụ khán giả Việt vào tháng 10.