Chồng nữ công nhân đâm 3 người kể lại khoảnh khắc bàng hoàng

Như Zing đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 9/3, tan ca làm Cúc đi ra cổng thì gặp Trang cùng Nguyễn Thị Thùy (chưa rõ lai lịch) và 3 nam thanh niên, trong đó có Trương Minh Du (29 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đang đứng bên ngoài.

Thấy Cúc đi đến, Thùy dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Cúc. Lúc này, Cúc lấy 2 con dao từ túi quần ra đâm Thùy. Trang cũng xông vào đánh thì bị Cúc đâm gây thương tích.

Đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên MXH

Cúc quay lại thấy chồng của Cúc là Trần Thế Hiếu (20 tuổi) bị Du đánh nên nữ công nhân này liền dùng dao đâm liên tiếp vào cổ và người của Du khiến anh này gục ngã tại chỗ.