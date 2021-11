Chồng nhà người ta có thực sự lý tưởng?

Chẳng biết từ bao giờ cụm từ "... nhà người ta" lại được người người, nhà nhà đem ra ví von, so sánh và trở thành câu nói cửa miệng của nhiều người. Không chỉ cha mẹ mà ngay cả những bà vợ cũng áp dụng thường xuyên để "dằn mặt chồng". Việc kêu ca, so sánh bạn đời với người khác tưởng vô hại, nói vậy biết vậy, nhưng thực tế nó như những con sóng ngầm dẫn đến mâu thuẫn gia đình, thậm chí còn khiến cho nhiều cuộc hôn nhân liêu xiêu, tan vỡ...

Theo nhà thơ Lữ Mai, người phụ nữ nào cũng từng ít nhất một lần hoặc rất nhiều lần so sánh chồng mình với "chồng người ta". Và có muôn vàn lý do được người vợ mang ra để so sánh: nào là tiền lương không bằng, hay chồng người ta đi làm về là biết giúp vợ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, trong khi anh thì lại "cứ cắm mặt vào điện thoại", hoặc cũng có khi là tị nạnh "chồng người ta tặng quà sinh nhật cho vợ mà sao anh chẳng có gì vào ngày sinh của em"...