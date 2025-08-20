Chồng né 'chuyện ấy' chỉ sau hơn 1 tháng cưới, vợ sốc khi biết lý do

Ngày yêu nhau, tôi từng nghĩ mình may mắn khi gặp được một người đàn ông tử tế, hiền lành, công việc ổn định. Anh quan tâm, nhẹ nhàng, sống có trách nhiệm.

Thế nhưng, chỉ hơn một tháng sau đám cưới, tôi bàng hoàng nhận ra chồng đã che giấu một bí mật lớn – một sự thật khiến tôi vừa thương, vừa giận, vừa lo lắng cho tương lai.

Lúc chưa cưới, anh thường nói đang ăn kiêng, kiên quyết tránh đồ nhiều đạm, nhiều dầu mỡ để giảm cân. Thấy anh người tròn trịa, đôi khi như “béo giả”, tôi chỉ nghĩ do cơ địa. Tôi còn thương và luôn động viên anh cố gắng giữ dáng.