Chồng né 'chuyện ấy' chỉ sau hơn 1 tháng cưới, vợ sốc khi biết lý do

20/08/2025 20:58

Chỉ sau hơn 1 tháng cưới, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật chồng che giấu – sự thật khiến tôi vừa thương, vừa giận, vừa lo sợ cho tương lai.

Ngày yêu nhau, tôi từng nghĩ mình may mắn khi gặp được một người đàn ông tử tế, hiền lành, công việc ổn định. Anh quan tâm, nhẹ nhàng, sống có trách nhiệm.

Thế nhưng, chỉ hơn một tháng sau đám cưới, tôi bàng hoàng nhận ra chồng đã che giấu một bí mật lớn – một sự thật khiến tôi vừa thương, vừa giận, vừa lo lắng cho tương lai.

Lúc chưa cưới, anh thường nói đang ăn kiêng, kiên quyết tránh đồ nhiều đạm, nhiều dầu mỡ để giảm cân. Thấy anh người tròn trịa, đôi khi như “béo giả”, tôi chỉ nghĩ do cơ địa. Tôi còn thương và luôn động viên anh cố gắng giữ dáng.

chonggiaubenh.jpg
Tôi thất vọng vì chồng giấu bệnh tật. Ảnh minh họa: FP

Sau đám cưới, chuyện chăn gối dần thưa thớt. Anh tìm cách né tránh, viện cớ mệt mỏi, áp lực công việc. Ban đầu, tôi nghĩ anh chưa quen với cuộc sống hôn nhân nhưng sự xa cách ngày càng rõ rệt khiến tôi nghi ngờ.

Cuối cùng, khi tôi thẳng thắn hỏi, anh mới thú nhận sự thật: Anh bị suy thận giai đoạn 3, sức khỏe yếu và sinh lý bị ảnh hưởng nhiều. Anh vẫn uống thuốc đều đặn nhưng lén mang lên cơ quan uống, để tôi không phát hiện.

Nghe anh nói, tôi bàng hoàng. Tôi không biết nên khóc hay nên giận. Giận vì anh không tin tưởng chia sẻ ngay từ đầu, để tôi bước vào hôn nhân trong mù mờ. Nhưng tôi cũng thương anh, vì nhìn người đàn ông trước mặt, tôi hiểu anh mang nặng mặc cảm, sợ bị từ chối.

Anh nói, bản thân giấu bệnh vì sợ mất tôi. Nhưng chính sự che giấu ấy lại khiến tôi hụt hẫng. Hơn một tháng làm vợ, bao ước mơ về một mái ấm trọn vẹn, về những đứa con kháu khỉnh bỗng trở nên mong manh.

Tôi chưa biết sau này mình sẽ ra sao. Nhưng giờ đây, đêm nằm cạnh chồng, cảm nhận sự mệt mỏi mỗi lần anh cố gắng gần gũi, tôi chỉ thấy tim mình thắt lại.

Tôi yêu anh nhưng liệu tình yêu có đủ để bù đắp cho những thiếu hụt của cuộc hôn nhân này không? Tôi có đủ bao dung để đồng hành cùng anh trên hành trình chữa bệnh còn nhiều gian nan, mệt mỏi?

Tôi càng buồn khi nghĩ anh cố tình đưa mình vào cuộc hôn nhân này. Tôi phải làm gì bây giờ?

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/chong-ne-chuyen-ay-chi-sau-hon-1-thang-cuoi-vo-soc-khi-biet-ly-do-2433998.html
