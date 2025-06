Chóng mặt, buồn nôn khi đi xe điện: Khoa học nói gì?

Xe điện đang bùng nổ trên toàn cầu với 22% doanh số xe mới năm 2024 là xe điện, tăng từ 18% năm 2023.

Cùng với tăng trưởng ấn tượng là ngày càng nhiều người dùng cũng như nghiên cứu cho thấy đi xe điện dễ bị say xe hơn xe xăng. Có thể bắt gặp những lời phàn nàn về cảm giác khó chịu khi ngồi ghế phụ hoặc ghế sau xe điện trên mạng xã hội.

Hệ thống phanh tái tạo năng lượng mạnh mẽ trong xe điện (EV) có thể khiến một số người bị say xe. John Voelcker, cựu biên tập viên của Green Car Reports, đã chia sẻ với ABC News rằng ông từng cảm thấy khó chịu ít nhất hai lần khi ngồi ở ghế sau của một chiếc Tesla.

Khoa học lý giải nguyên nhân khiến nhiều người dễ say xe hơn khi đi xe điện. Ảnh minh họa: The Guardian

Theo William Emond, nghiên cứu sinh tiến sĩ về say xe tại Đại học Công nghệ Belfort-Montbéliard, đi xe điện dễ say xe hơn có thể do cả tài xế và hành khách “thiếu trải nghiệm”.