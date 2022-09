Chồng lí nhí về nhà 'sám hối', nói lý do mất sạch tiền, xe trong nhà nghỉ cho gái quán

Công việc của vợ chồng tôi đều phụ thuộc vào ca kíp, nên không phải lúc nào cũng được bên nhau. Tuy vậy tôi hoàn toàn yên tâm, tin tưởng Trường bởi anh luôn yêu thương, mặn nồng tình cảm với vợ và tôn trọng, chăm sóc cho cả gia đình bố mẹ, họ hàng đôi bên...

Cứ nghĩ cuộc sống hạnh phúc của bản thân đã là viên mãn, là toại nguyện với sự lựa chọn bờ vai tin cậy để nương tựa, nào ngờ cách đây chưa đến 1 tuần, vừa rời xí nghiệp về nhà tôi tá hoả vì không thấy Trường đâu. Theo lệ thường Trường có mặt ở nhà sớm hơn tôi và vui vẻ chuẩn bị sẵn thực phẩm để đợi tôi về cùng vào bếp, vậy mà nay bếp núc lạnh tanh, lạnh ngắt…

Lo lắng định gọi điện tìm chồng thì Trường xuất hiện với vẻ mặt thất thần, dáng đi thất thểu, anh lí nhí thông báo do nể bạn nhậu anh uống nhiều rượu nên say và bị cô tiếp viên ở quán nhậu lừa vào nhà nghỉ rồi vu vạ cho anh “chơi chịu” không trả tiền. Đồng bọn của cô liền dàn cảnh, ép buộc anh phải ký giấy nợ với lý do ăn chịu, chơi chịu ở nhà hàng khiến anh đành giao xe, giao hết tiền có trong ví cho họ mới thoát ra khỏi nhà hàng được. Vợ chồng tôi chưa kịp kỷ niệm trọn 1 năm ngày cưới, tôi yêu Trường vô cùng, tôi phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi đây?

Theo Tiền Phong