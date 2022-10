Chồng khoe sắp chuyển công tác về gần nhà mà tôi lo đến mất ngủ

Cứ 2 tháng là chồng về thăm vợ con được một tuần. 3 ngày đầu chồng về chơi, vợ chồng còn quấn quýt nhau nhưng sang ngày thứ 4 thì bắt đầu cãi nhau. Nhiều việc tôi thấy nhỏ xíu chồng cũng làm lớn chuyện.

Chẳng hạn như lúc chồng đang ngủ không may con cái khóc hay nói chuyện lớn là anh ấy lại mắng mỏ ầm ĩ cả nhà lên. Những lời chồng nói tôi nghe rất ức chế, các con thì sợ co rúm lại. Lúc anh không ở nhà mẹ con tôi được sống vui vẻ, tự do, được làm điều mình thích. Khi anh về, làm việc gì cũng phải khép nép quan sát nét mặt của chồng. Nhiều lần tôi bực quá, chưa hết ngày nghỉ, tôi đã đuổi khéo chồng đi làm.