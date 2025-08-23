Chồng hư, chán không buồn nhắc

Anh Tùng – chồng Hạnh là một người đàn ông rất yêu thương vợ con, giỏi giao thiệp, làm ăn. Nhưng đằng sau những “điểm cộng” ấy, chỉ có Hạnh mới biết cuộc sống vợ chồng của hai người có những điều không như mơ.

Tùng có thói quen đi nhậu với bạn bè, nhất là từ sau khi anh lên chức. Thời gian đầu anh uống ít ít chỉ vài loại bia thông thường, về sau có một ông bạn làm ăn giới thiệu cho anh, vẽ vời đủ loại nào là ủ từ năm này, sản xuất từ những nước nọ. Tùng mê lắm, cứ nay thưởng thức chai này, mai đổi vị chai khác. Những loại anh uống không quá đắt đỏ nhưng lần nào uống cũng say sưa. Hạnh không vui ra mặt.

Từ một lần một tuần, Tùng nâng tần suất nhậu nhẹt lên, rồi những buổi về muộn bắt đầu dày hơn. Khoảng 2 năm trở lại đây, việc Tùng về trễ đã thành thường xuyên, có khi đi đến nửa đêm, say xỉn, tàn cuộc thì nằm vật ra ngủ. Hạnh đã nhiều lần nhắc nhở, nghe nhiều lời hứa nhưng rồi đâu vẫn vào đấy.



Chồng cô là người đàn ông rất yêu thương vợ con, nhưng có tật xấu hoài không sửa - Ảnh: Pexels



Cứ mỗi lần đụng tới chuyện nhậu nhẹt, Tùng lại nói câu quen thuộc: “Anh biết rồi, đừng cằn nhằn nữa!”.

Thế nhưng được vài ngày, mọi chuyện lại đâu vào đó. Điều Hạnh buồn nhất không chỉ là chồng đi nhậu về khuya, mà cô biết bạn bè anh cũng không phải những người tốt. Anh thì không còn trẻ, cứ tình hình này sức khỏe cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Quá mệt mỏi nên vài lần Hạnh cũng than thở với mẹ chồng, nhờ bà khuyên con trai. Ai mà có ngờ, bà còn trách ngược lại Hạnh, nói cô chẳng biết thông cảm cho áp lực và tính chất công việc của chồng. Có lần bà còn nói đàn ông trong “tứ đổ tường”, ít nhiều cũng dính một vài cái, con trai bà cũng đã thuộc dạng “lành” lắm rồi.

Dần dần Hạnh im lặng, không cố nhắc anh, càng không muốn gây căng thẳng. Dẫu vậy trong lòng, Hạnh vừa uất ức vừa tủi thân. Mỗi lần thấy chồng say cô lại nghẹn trong lòng. Anh cứ rảnh rang là dành thời gian xả stress bên bạn bè. Những tâm tình mỗi tối, những niềm vui tổ ấm dần dần càng ít đi. Hạnh thấy căn nhà mình trở nên vắng vẻ, mùi rượu trở thành mùi mà cô vô cùng khó chịu, căm ghét thậm tệ.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, sau một buổi tối “say khướt” với bạn, Tùng trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, li bì. Đêm hôm ấy anh bỗng đau bụng quằn quại, mặt tái mét, ói nhiều lần và bước đi không nổi.

Hạnh và con gái lập tức đưa anh vào bệnh viện. Sau vài tiếng đồng hồ, Tùng bị bác sĩ yêu cầu nằm lại theo dõi. Hóa ra anh dùng trúng rượu giả và qua thăm khám thì dạ dày anh đã có dấu hiệu viêm, tổn thương, vài điểm bất thường. Các chỉ số sức khỏe khác như men gan, mỡ máu, nhịp tim, huyết áp… đều không ổn.

Hạnh rất buồn nhưng cô đã không còn muốn cằn nhằn, nhắc nhở anh nữa - Ảnh minh họa: Pexels



Hạnh giận lắm nhưng không nói gì, tiếng của con gái cứ thỏ thẻ: “Con đã nói rồi, ai mượn ba đi nhậu suốt ngày, đêm hôm trước ba ói ra đầy nhà, mẹ vừa dọn vừa khóc. Mẹ còn phải nhờ người ta cõng ba đi cấp cứu…”

Hạnh nghe thế thì nghẹn lòng, không còn sức để trách móc. Cô đang ngập trong sự mệt mỏi, thất vọng và cả lo lắng. Mẹ chồng cô cũng rối, bà không thể trách con dâu nửa lời, lại còn ái ngại vì trước kia đã không cùng cô quyết liệt giúp Tùng thay đổi. Mấy ngày chăm chồng, Hạnh vẫn lo cháo sữa, nhưng cô ít nói hẳn, không trách, càng không động viên anh.

Từ sau hôm đó, cả Tùng và mẹ anh thay đổi. Anh cũng nhận ra những người bạn kia chẳng mấy ai tới thăm, có thì cũng nhanh nhanh chóng chóng rồi về. Mấy dự án anh đang làm bỏ ngỏ, chẳng có người phụ, công việc trì trệ, sếp có vẻ không vui.

Hạnh biết rằng rất khó để Tùng hoàn toàn thay đổi. Cô cứ im lặng làm những việc cần làm. Nhìn thấy Tùng đau ốm cô cũng xót, nhưng cô biết mình nhắc bao năm qua cũng đã đủ mệt, giờ anh sẽ tự nhìn nhận chính mình, tự biết sức khỏe của mình thế nào để mà kiêng cữ.

Có khi, chúng ta không thể thay đổi chồng bằng sự ép buộc, cằn nhằn, mà hãy cứ để họ đối diện với hậu quả, để tự nhìn lại bài học của chính mình.