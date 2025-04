Chống hàng giả cần thêm chế tài và kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển

Liên tục phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng



Sau đường dây sữa giả, đến thuốc giả, mới đây Công an Lạng Sơn trong quá trình kiểm tra khu xưởng tại xã Mai Pha (Thành phố Lạng Sơn) đã bắt quả tang 2 người đàn ông Trung Quốc và 44 công nhân đang lắp ráp các linh kiện điện thoại nhãn hiệu Tecno.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hơn 12.000 chiếc điện thoại thành phẩm nhãn hiệu Tecno T301, cùng 3 hệ thống dây chuyền lắp ráp, máy móc (máy hàn, máy bắt ốc vít, máy in đơn hàng, máy in mã vạch, máy thổi bụi, máy nén khí…) và nhiều linh kiện điện thoại với tổng giá trị hàng hóa trị giá khoảng 2,3 tỷ đồng, tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Xưởng lắp ráp điện thoại Tecno không rõ nguồn gốc vừa bị Công an Lạng Sơn khám xét. Ảnh minh họa: Internet.