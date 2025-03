Chồng Hàn Quốc và người thân đội mưa, khóc nức nở khi tiễn đưa Từ Hy Viên

Được biết, tro cốt của mỹ nhân Vườn sao băng được chôn trong khu vực vườn hoa hồng của Nghĩa trang Kim Bảo Sơn. Đây cũng là nơi an táng của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại Đài Loan.

Phóng viên cho biết, Koo Jun Yup trông gầy, gương mặt buồn bã và cúi đầu khi ôm bình tro cốt của vợ. Anh bật khóc khi làm lễ an táng. Mẹ của Từ Hy Viên không thể vào đưa tiễn con gái lần cuối do phong tục an táng. Em gái của nữ diễn viên, MC Từ Hy Đệ, ở trên xe cùng mẹ.

Gia đình an táng Từ Hy Viên tại Nghĩa trang Kim Bảo Sơn, Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày mưa gió (Ảnh: Sohu).

Chồng của Từ Hy Đệ hỗ trợ Koo Jun Yup thực hiện mọi thủ tục. Lễ đưa tiễn Từ Hy Viên diễn ra trong làn mưa và không khí lạnh. Người thân đội mưa để tiễn đưa cô lần cuối. Người chồng đầu tiên của cố nghệ sĩ, Uông Tiểu Phi, không có mặt.