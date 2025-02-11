Chồng H’hen Niê gỡ video, xin lỗi về vụ

Nguyên văn chia sẻ của Tuấn Khôi:

"Sáng nay mình có đăng một video pha cà phê bằng sữa mẹ của vợ và mời các anh em thân thiết uống. Mình xem đó là một khoảnh khắc nghịch ngợm giữa những người anh em của mình, và bản thân mình cũng chơi rất thân với những anh em này, không nghĩ sẽ khiến nhiều người hiểu khác.

Sau khi nhận được góp ý và thấy có thể ảnh hưởng đến vợ, mình đã chủ động gỡ video.

Clip này chỉ là chuyện vui cá nhân, không mang mục đích truyền thông hay quảng cáo nào cả.

Mình xin lỗi vì sự thiếu cân nhắc, và cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn, tử tế. Mình sẽ rút kinh nghiệm để cẩn trọng hơn với những gì chia sẻ công khai".