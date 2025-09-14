Chồng giữ nguyên mọi thứ trong nhà 12 năm để vợ mù lòa tìm lại tự tin

Theo Qilu Evening News, anh Li Juxin (39 tuổi) – chủ một tiệm sửa chữa ô tô ở Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) – kết hôn với chị Zhang Xiying năm 2008. Họ có với nhau một cô con gái.

Ảnh: Weibo

Biến cố ập đến vào năm 2013, khi chị Zhang bất ngờ mắc bệnh nghiêm trọng về mắt và mất hoàn toàn thị lực. “Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, kể cả con gái mình”, chị Zhang nghẹn ngào.