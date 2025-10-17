Chồng đại gia lắp 6 camera trong nhà, vợ uất ức khi biết lý do thực sự

Tôi và chồng kết hôn được 7 năm, có 2 con trai (6 tuổi và 2 tuổi). Đầu năm nay, chồng tôi chuyển công tác xa, thường xuyên vắng nhà.

Vì có nguồn thu nhập tốt, đủ sức lo cho 3 mẹ con nên anh đề xuất vợ tạm gác lại công việc để tập trung quán xuyến gia đình, lo toan cho con cái.

Trong thời điểm môi trường làm việc có nhiều thay đổi, tình trạng tinh giản nhân sự diễn ra khắp nơi, tôi đồng ý với chồng, quyết định lui về làm hậu phương để anh yên tâm.

Song, tôi vẫn cố gắng làm thêm công việc online, vừa linh hoạt thời gian, có thêm khoản thu nhập nhỏ, vừa duy trì được sở thích, chuyên môn.

Chồng tôi rất yêu con nên trước ngày vào nhận công tác ở địa điểm mới, anh đầu tư lắp tới 6 cái camera trong nhà, với lý do “có thể mở ra xem các con ở bất cứ góc nào mỗi khi thấy nhớ”.