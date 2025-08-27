Chồng cùng 2 người lạ chặn đường đánh vợ giữa ban ngày

Theo thông tin ban đầu, chiều 24/8, chị V.T.H.H. (trú tổ dân phố 1 Lộc Sơn, phường B’Lao) điều khiển xe máy trên đường Trần Phú thì bất ngờ bị chồng và một đôi nam nữ đi trên hai xe máy áp sát, chặn đường.

Khi chị H. dừng xe, một phụ nữ lao tới xô ngã và hành hung. Chồng chị H là Võ Long H. cũng tham gia đánh vợ.

Một số người dân thấy vụ việc trên đến can ngăn thì bị nhóm này đe dọa bằng gậy. Sau khoảng 5 phút, nhóm người rời khỏi hiện trường.

Sau đó, chị H. được người dân đưa đi cấp cứu với chấn thương phần mềm ở vùng đầu và mặt. Công an phường B’Lao đang phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.