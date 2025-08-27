Chồng cùng 2 người lạ chặn đường đánh vợ giữa ban ngày

Xuân Ngọc| 27/08/2025 21:02

Một phụ nữ ở Lâm Đồng bất ngờ bị chồng và hai người lạ lao vào chặn đường, đánh tới tấp giữa phố gây thương tích vùng đầu, mặt.

Ngày 27/8, Công an phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng) đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra vụ việc một phụ nữ bị chồng và hai người lạ chặn đường, hành hung.

danh nguoi
Người dân đến căn ngăn bị đối tượng cầm hung khí hù dọa. Ảnh: A.S

Theo thông tin ban đầu, chiều 24/8, chị V.T.H.H. (trú tổ dân phố 1 Lộc Sơn, phường B’Lao) điều khiển xe máy trên đường Trần Phú thì bất ngờ bị chồng và một đôi nam nữ đi trên hai xe máy áp sát, chặn đường.

Khi chị H. dừng xe, một phụ nữ lao tới xô ngã và hành hung. Chồng chị H là Võ Long H. cũng tham gia đánh vợ.

Một số người dân thấy vụ việc trên đến can ngăn thì bị nhóm này đe dọa bằng gậy. Sau khoảng 5 phút, nhóm người rời khỏi hiện trường.

Sau đó, chị H. được người dân đưa đi cấp cứu với chấn thương phần mềm ở vùng đầu và mặt. Công an phường B’Lao đang phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/chong-cung-2-nguoi-la-chan-duong-danh-vo-giua-ban-ngay-2436788.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/chong-cung-2-nguoi-la-chan-duong-danh-vo-giua-ban-ngay-2436788.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Chồng cùng 2 người lạ chặn đường đánh vợ giữa ban ngày
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO