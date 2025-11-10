Chồng cũ Phương Lan phản bác bài tố của cô: Đụng đến mẹ, danh dự thì phải lên tiếng

Phan Đạt - chồng cũ của Phương Lan, chia sẻ trong video clip dài hơn 47 phút để phản bác lại bài tố của vợ cũ. Trong video clip, Phan Đạt nhiều lần rơi nước mắt, bày tỏ cảm xúc.
"Trong status, Lan nói Đạt kiểm soát hành động, đe dọa… Đạt khẳng định hoàn toàn không có thật. Đạt là người nóng tính nhưng sự nóng tính này bắt nguồn từ việc chuyển sang làm quản lý cho La Thành và Lan thời điểm đó. Đạt bị áp lực tiền bạc, công việc nên nóng tính, cọc cằn. Đạt có hành động quá đáng nhất là khi cãi vã thì bỏ ra ngoài hút thuốc hoặc đập cái gì đó chứ không có chuyện bạo hành. Nếu có bằng chứng, Lan có thể kiện Đạt vì rõ ràng bạo hành là sai pháp luật" - Phan Đạt nói.
Theo anh, chuyện định vị GPS để kiểm soát Phương Lan là không có bởi anh không có khả năng về công nghệ thông tin có thể làm được chuyện đó. Theo Phan Đạt, Phương Lan đi làm về muộn những ngày nghỉ cũng thường gặp hội chị em, nhậu nhẹt là chuyện bình thường nhưng cô là nữ, đi đêm 1 hoặc 2 giờ khuya thì anh lo lắng thúc giục về.
"Trước đó, Lan nhiều lần đi nhậu về người có mùi rượu, về rất khuya dù đó là ngày nghỉ, không có lịch công việc.
Việc hối thúc vợ về sớm là điều nên làm bởi phụ nữ có cồn trong người, đi đường khuya nguy hiểm. Lan không phải đi chơi khuya một lần mà nhiều lần lặp đi lặp lại không thể không khó chịu, nóng tính mất kiểm soát lời nói nhưng việc định vị kiểm soát là không có, bạo hành không có" - Phan Đạt khẳng định.
Anh nói rằng việc Phương Lan đăng bài viết "tố" anh trên tâm thư chắc chắn có ê-kíp cố vấn. Phương Lan không phải người có văn phong như thế, cô không giỏi cách diễn tả, truyền đạt nên câu chữ mạch lạc như thế là khó xảy ra.
Phan Đạt cho biết mẹ anh chưa sang tên ngôi nhà cho Phương Lan như tuyên bố trong đám cưới bởi nhà 100% tiền của mẹ, của gia đình. Bà lo cho các con, muốn giữ ngôi nhà để các con yên tâm, không sang tên cho con vì sợ cảnh con gặp khó khăn nào đó mang bán. Anh nói thêm nếu nhà vợ gặp khó khăn thì sẵn sàng giúp đỡ, cưu mang gia đình vợ ở trong ngôi nhà của mình.
Phan Đạt khẳng định lên tiếng không phải thanh minh vì không có nhu cầu thanh minh. Anh cũng định im lặng để mọi chuyện qua đi nhưng ê-kíp của Phương Lan muốn "dìm" bằng tâm thư trên trang cá nhân của cô nên anh phải nói. Việc đụng chạm đến mẹ, đến danh dự thì anh phải lên tiếng. Anh nhấn mạnh không có chuyện uy hiếp, ép buộc Phương Lan phải nói tốt về mình trên truyền thông như cô thông tin.
"Tôi đã sát cánh cùng em trong thời gian 6-7 năm với cơn đau dạ dày nặng, gánh nợ cho bạn bè em và gửi tiền cho gia đình em để được họ nướng vào rượu chè… đúng hay sai thì vẫn như tôi nói, sướng khổ tôi chịu. Và một người xu hướng bạo hành thì không làm được những điều đó trong thời gian dài. Khoa học lên nhé các bạn! Đẩy tôi lên để mọi người quên đi những đứa tôi nhắc và sai trái thì xin mời cứ tiếp tục. Giữ đúng lời hứa! Tôi chọn nói ra, đối mặt chứ không chạy" - Phan Đạt viết trên trang cá nhân kèm theo video clip và tin nhắn cùng các bằng chứng khác.
Trước đó, Phương Lan viết tâm thư dài. Cô lý giải nguyên nhân chia tay của cả hai là những bất đồng sau khi bước vào đời sống hôn nhân. Cô liên tục bị chồng cũ kiểm soát mọi hành động, suy nghĩ và cảm xúc nhân danh sự bảo vệ, điện thoại hay bị kiểm tra tin nhắn và cũng bị cài lén GPS, đe dọa tung hình ảnh nhạy cảm, ghi âm... Tình yêu dần bị bào mòn, thay vào đó là sự sợ hãi, bất an và bị áp lực tâm lý rất nhiều.
Sau bao ngày đấu tranh với chính mình, cô đã quyết định lên tiếng: "Sợ hãi có, lo lắng có, sợ phải đối diện với sự thật rằng cuộc hôn nhân của mình đã đổ vỡ nhưng hơn hết Lan không thể để Đạt tiếp tục lợi dụng gây ra tổn thương cho những người xung quanh vì sự việc Lan và Đạt đã đồng thuận chia tay kể từ cuối tháng 9-2024".
Phương Lan khẳng định bước vào hôn nhân thế nào thì ra đi như thế, chưa từng nhận hay đứng tên bất kỳ tài sản nào từ phía nhà Phan Đạt. Cả hai không có tài sản chung và không tranh chấp. Cô cho biết vì sống trong cảnh sợ hãi về tinh thần và luôn bị đe dọa sẽ gây tổn hại đến người thân nên cô đã chọn cách phải luôn nói những điều tích cực về hôn nhân và gia đình trên truyền thông khi chưa thể giải quyết cuộc hôn nhân mà chính mình là nạn nhân của bạo hành tâm lý thì chỉ có cách luôn nói lời hay ý đẹp để đổi lấy sự bình an.
"Sau những câu chuyện và sự thật này, có thể khán giả sẽ thương, đồng cảm, thấu hiểu hoặc trách móc, chỉ trích Lan thì Lan đều chịu trách nhiệm. Vì ngay từ đầu, Lan đã lựa chọn như thế nên Lan sẽ chịu hết nhưng ít nhất Lan đã biết đứng lên từ chỗ ngã của mình và can đảm đưa mọi chuyện ra ánh sáng" - Phương Lan trải lòng.