Chồng cũ Phương Lan phản bác bài tố của cô: Đụng đến mẹ, danh dự thì phải lên tiếng

Trước đó, Phương Lan viết tâm thư dài. Cô lý giải nguyên nhân chia tay của cả hai là những bất đồng sau khi bước vào đời sống hôn nhân. Cô liên tục bị chồng cũ kiểm soát mọi hành động, suy nghĩ và cảm xúc nhân danh sự bảo vệ, điện thoại hay bị kiểm tra tin nhắn và cũng bị cài lén GPS, đe dọa tung hình ảnh nhạy cảm, ghi âm... Tình yêu dần bị bào mòn, thay vào đó là sự sợ hãi, bất an và bị áp lực tâm lý rất nhiều.

Phương Lan tố chồng cũ trong tâm thư

Cô cũng đăng ảnh tin nhắn

Chứng minh sự kiểm soát của chồng cũ

Sau bao ngày đấu tranh với chính mình, cô đã quyết định lên tiếng: "Sợ hãi có, lo lắng có, sợ phải đối diện với sự thật rằng cuộc hôn nhân của mình đã đổ vỡ nhưng hơn hết Lan không thể để Đạt tiếp tục lợi dụng gây ra tổn thương cho những người xung quanh vì sự việc Lan và Đạt đã đồng thuận chia tay kể từ cuối tháng 9-2024".

Phương Lan khẳng định bước vào hôn nhân thế nào thì ra đi như thế, chưa từng nhận hay đứng tên bất kỳ tài sản nào từ phía nhà Phan Đạt. Cả hai không có tài sản chung và không tranh chấp. Cô cho biết vì sống trong cảnh sợ hãi về tinh thần và luôn bị đe dọa sẽ gây tổn hại đến người thân nên cô đã chọn cách phải luôn nói những điều tích cực về hôn nhân và gia đình trên truyền thông khi chưa thể giải quyết cuộc hôn nhân mà chính mình là nạn nhân của bạo hành tâm lý thì chỉ có cách luôn nói lời hay ý đẹp để đổi lấy sự bình an.

"Sau những câu chuyện và sự thật này, có thể khán giả sẽ thương, đồng cảm, thấu hiểu hoặc trách móc, chỉ trích Lan thì Lan đều chịu trách nhiệm. Vì ngay từ đầu, Lan đã lựa chọn như thế nên Lan sẽ chịu hết nhưng ít nhất Lan đã biết đứng lên từ chỗ ngã của mình và can đảm đưa mọi chuyện ra ánh sáng" - Phương Lan trải lòng.