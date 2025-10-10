Chồng cũ diễn viên Lan Phương kháng cáo

Từ khi gửi đơn ly hôn, Lan Phương đến tòa nhiều lần để làm các thủ tục cần thiết. Nữ diễn viên nói mỗi lần được tòa gọi lên, dù chỉ để bổ sung giấy tờ, cô lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cảm giác như cánh cửa tự do đến gần hơn.

"Tôi vẫn phải bước đi, vẫn là chính mình và là người mẹ yêu thương, bảo vệ các con mình. Các con cần được lớn lên trong một môi trường an toàn, tự do, không ai có quyền sử dụng cảm xúc của các con làm công cụ đạt được mục đích của mình", Lan Phương nói.

Thời gian gần đây, Lan Phương trở lại với phim truyền hình. Cô tham gia Gió ngang khoảng trời xanh, xuất hiện ở giữa phim. Nữ diễn viên chia sẻ địu con tới bối cảnh quay để tiện chăm sóc. Lan Phương cũng tham gia vai phụ trong phim điện ảnh Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần.

Diễn viên Lan Phương sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô nổi tiếng từ vai Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí (2004). Những năm gần đây, diễn viên Lan Phương được khen ngợi nhờ vai diễn đa dạng trong phim truyền hình Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình. Ở mảng điện ảnh, Lan Phương cũng ghi dấu ấn với các phim Cô dâu đại chiến 2, Kẻ ăn hồn.

Lan Phương kết hôn với David Duffy năm 2018 và có con gái Lina cùng năm. Hai người quen nhau năm 2017, tại Hà Nội. Nữ diễn viên kể anh là người chủ động làm quen khi thấy cô tại một nhà hàng.