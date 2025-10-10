Chồng cũ diễn viên Lan Phương kháng cáo

Diễn viên Lan Phương đơn phương nộp đơn ly hôn vào tháng 5. Chiều 17/9, phiên toà sơ thẩm vụ tranh chấp ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng Tây diễn ra tại Tòa án nhân dân Hà Nội.
Sau phiên tòa kéo dài gần 4 tiếng, Lan Phương được giao cho quyền nuôi hai con gái Lina Linh và Mia Mai. Duffy phải chuyển cho Lan Phương mỗi tháng 40 triệu đồng tiền cấp dưỡng nuôi hai con. Khi rời phiên tòa, phía David tuyên bố sẽ kháng cáo. Tối 9/10, Lan Phương cho biết cô vừa nhận tin chồng cũ đã nộp đơn kháng cáo.
"Từ phiên sơ thẩm đến nay đã 22 ngày. Trong thời gian đó, tôi từng hỏi liệu anh ấy có định kháng cáo không, và không nhận được một câu trả lời nào. Việc kéo dài thời gian để gây áp lực tâm lý lên tôi đã ít nhiều thành công", nữ diễn viên chia sẻ.
Diễn viên Lan Phương cho biết cô áp lực vì phía trước là những đêm không ngủ để thu thập bằng chứng, tự xoa dịu nỗi căng thẳng. Cô day dứt vì các con bị đặt vào giữa chuyện ly hôn.
"Tôi vẫn phải bước đi, vẫn là chính mình và là người mẹ yêu thương, bảo vệ các con mình. Các con cần được lớn lên trong một môi trường an toàn, tự do, không ai có quyền sử dụng cảm xúc của các con làm công cụ đạt được mục đích của mình", Lan Phương nói.
Từ khi gửi đơn ly hôn, Lan Phương đến tòa nhiều lần để làm các thủ tục cần thiết. Nữ diễn viên nói mỗi lần được tòa gọi lên, dù chỉ để bổ sung giấy tờ, cô lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cảm giác như cánh cửa tự do đến gần hơn.
Thời gian gần đây, Lan Phương trở lại với phim truyền hình. Cô tham gia Gió ngang khoảng trời xanh, xuất hiện ở giữa phim. Nữ diễn viên chia sẻ địu con tới bối cảnh quay để tiện chăm sóc. Lan Phương cũng tham gia vai phụ trong phim điện ảnh Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần.
Diễn viên Lan Phương sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô nổi tiếng từ vai Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí (2004). Những năm gần đây, diễn viên Lan Phương được khen ngợi nhờ vai diễn đa dạng trong phim truyền hình Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình. Ở mảng điện ảnh, Lan Phương cũng ghi dấu ấn với các phim Cô dâu đại chiến 2, Kẻ ăn hồn.
Lan Phương kết hôn với David Duffy năm 2018 và có con gái Lina cùng năm. Hai người quen nhau năm 2017, tại Hà Nội. Nữ diễn viên kể anh là người chủ động làm quen khi thấy cô tại một nhà hàng.