Chống chọi với nước lũ dâng cao ở Huế

Đến tối 23-10, triều cường dâng cao cộng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến hàng trăm hộ gia đình ở các tổ dân phố Tân Bình, Tân Lập, Tân Mỹ thuộc phường Thuận An, TP Huế bị ngập sâu, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn.

Vật lộn với nước lũ

Theo người dân tại các tổ dân phố Tân Bình, Tân Lập, Tân Mỹ, nước lũ cộng với triều cường dâng cao khiến nhiều căn nhà ở khu vực ven biển, ven phá Tam Giang bị ngập sâu. Nước lũ dâng cao, tràn vào khu dân cư từ ngày 21-10 và kéo dài đến nay.

Tại tổ dân phố Tân Lập, phường Thuận An nước lũ vẫn đang dâng cao. Ảnh: NGUYỄN DO