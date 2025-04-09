Chồng biến mất bí ẩn 2,5 năm, vợ làm điều đặc biệt chèo lái ngân hàng nghìn tỷ

Ngày 8/8 vừa qua, thị trường tài chính Hồng Kông (Trung Quốc) "rung chuyển" khi cổ phiếu của Ngân hàng đầu tư China Renaissance bật tăng 17% chỉ trong vài giờ.

Điều gây chấn động không phải một thương vụ bạc tỷ hay báo cáo lợi nhuận rực rỡ, mà là sự tái xuất của Bao Phàm - doanh nhân, “ông mai” quyền lực của ngành công nghệ Trung Quốc, người đã biến mất “bí ẩn” suốt 2 năm rưỡi qua.

Nhưng điều khiến dư luận của quốc gia tỷ dân đặc biệt chú ý chính là sự “phân vai thuộc bài” của cặp đôi quyền lực Bao Phàm - Hứa Yến Anh: khi ông Bao Phàm vắng bóng, bà Hứa Yến Anh ngay lập tức đảm nhận vai trò chèo lái, duy trì vận hành và quyết định chiến lược của China Renaissance.

‘Cặp kiến trúc sư’ của những thương vụ thế kỷ

Sinh năm 1970 tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), Bao Phàm lớn lên trong một gia đình gắn bó với ngành ngân hàng. Ông nội là một chuyên gia ngân hàng lão luyện, thường kể cho cháu nghe những câu chuyện về thị trường chứng khoán và các thương vụ tài chính.

Bao Phàm - Hứa Yến Anh là một cặp đôi quyền lực trong giới tài chính - ngân hàng Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Sau khi tốt nghiệp Đại học Phúc Đán danh tiếng, ông tiếp tục theo học thạc sĩ tại Trường Quản lý Na Uy, mở rộng tầm nhìn toàn cầu và dần làm quen với cách vận hành của các tập đoàn quốc tế.