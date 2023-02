Chồng bảo không quan tâm quá khứ của tôi nhưng khi say lại nói lời cay đắng

Chồng tôi ngày càng uống nhiều rượu. Tôi có khuyên nhủ chồng rằng anh làm nghề lái xe, uống rượu rất nguy hiểm. Nhưng anh ấy lại gào lên: "Cô thôi cái giọng dạy đời lèo nhèo của cô đi. Cô có giỏi thì đẻ cho tôi một đứa con rồi muốn nói gì thì nói. Cô còn đổ lỗi tại tôi không có con à? Là do cô yêu đương trác táng, phá thai nên giờ mới không đẻ được. Là do cô bị quả báo rồi. Cô làm điều ác thì chịu một mình đi, sao còn liên lụy tới tôi. Tôi là con trai một, mẹ tôi suốt ngày mong cháu đích tôn nối dõi. Nếu cô không đẻ được thì tôi biết ăn nói sao với mẹ tôi đây hả?".

Từng lời từng lời chồng nói như những mũi kim chích vào da thịt tôi. Chuyện cũ đã cố vùi sâu bỗng bị anh khơi lại đau nhói. Bình thường anh không đối xử với tôi như vậy, có lẽ vì anh đã say. Nhưng người say thì hay nói thật và đó chắc chắn là những điều anh ấy nghĩ lúc tỉnh táo nhưng khi say mới thốt được ra. Nó thực sự khiến tôi bị giày vò, cảm giác mình như bây giờ là do nghiệp chướng mình đã gây ra trước đó.

Tôi luôn có ý nghĩ rằng nhất định phải ly hôn. Thế nhưng, khi tôi gần xa nói muốn ly hôn thì anh ấy lại mắng tôi nói năng xằng bậy. Anh ấy còn nói: "Nếu em muốn, anh sẽ đi khám xem, nếu vấn đề là do anh thì sẽ chữa trị để có con".

Những lời nói đối lập giữa khi say và khi tỉnh của chồng khiến tôi bối rối. Nhưng tôi vẫn không thể coi những lời anh nói với tôi khi say là điều bình thường. Tôi đã thật thà kể anh nghe những nỗi đau của tôi trước khi đến với anh và được anh bao dung đón nhận. Tôi không giấu hay lừa dối gì anh cả. Tôi nghĩ mình không đáng bị anh đối xử như vậy. Từ sâu trong thâm tâm anh có sự coi thường khinh rẻ tôi thì không bao giờ hạnh phúc được.

Tôi có nên dứt khoát chủ động ly hôn hay không?

