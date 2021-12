Chồng An Dĩ Hiên, Ngô Bội Từ dính đường dây tỷ phú sòng bài

Trong khi đó, Heng Sheng International bị cáo buộc đã cung cấp nền tảng cá cược trực tuyến và các tài khoản cá cược điện tử cho người dùng tại Đại lục. Vụ việc được cho còn liên đới tới các tài khoản sòng bạc thuộc Suncity Group của Châu Trác Hoa.

Trước các cáo buộc làm việc bất hợp pháp tại Đại lục, bạn trai Ngô Bội Từ và chồng An Dĩ Hiên đều không lên tiếng. Hôn phu của Ngô Bội Từ hiện vướng vào kiện tụng ở Saipan, Mỹ.

Ủy ban Sòng bạc liên bang địa phương Saipan hồi tháng 4 thông báo đình chỉ giấy phép của Best Sunshine International (Công ty con của Imperial Pacific International Holdings Ltd - tập đoàn do mẹ đẻ Kỷ Hiểu Ba đứng tên), do những khoản nợ không trả.