Chọn tuổi xông đất năm Nhâm Dần 2022 như thế nào để phát tài phát lộc?

Hợp với những người tuổi Dần, Mão, Mùi

2. Xét theo Thiên Can

Thiên Can thường đi kèm với Địa Chi, nên được gọi tắt là Can Chi. Thiên Can gồm có 10 can. Các bạn có thể tính Thiên Can bằng cách dựa vào số cuối của năm sinh, cụ thể số 0 là Canh, số 1 là Tân, số 2 là Nhâm, số 3 là Quý, số 4 là Giáp, số 5 là Ất, số 6 là Bính, số 7 là Đinh, số 8 là Mậu và số 9 là Kỷ. Muốn chọn được người xông đất theo Thiên Can, các bạn chỉ cần ghi nhớ các cặp sau đây là phù hợp: Giáp với Kỷ, Ất với Canh, Bính với Tân, Đinh với Nhâm, và Mậu với Quý

3. Chọn người xông đất theo mệnh

Bên cạnh Địa Chi và Thiên Can thì các bạn cũng nên chọn người xông đất có ngũ hành tương sinh với ngũ hành bản mệnh. Chủ nhà mệnh Kim nên chọn người có mệnh Kim hoặc Thổ.

Chủ nhà mệnh Mộc nên chọn người mệnh Mộc hoặc Thủy. Chủ nhà mệnh Thủy nên chọn người mệnh Thủy hoặc Kim. Chủ nhà mệnh Hỏa thì nên chọn người Hỏa hoặc Mộc. Chủ nhà có mệnh Thổ thì nên chọn người có mệnh Hỏa, Kim hoặc Thổ.

4. Chọn người xông nhà theo trạch lưu niên

Tính cả tuổi mụ thì trong năm nay, những người bước vào tuổi 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73 sẽ được trạch phúc. Những người 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74 sẽ được trạch đức. Người bước sang tuổi 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 sẽ được trạch bảo. Những người tuổi 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 sẽ được trạch lộc.

Nếu các bạn chọn được người vừa được trạch tốt, vừa có ngũ hành tương sinh, lại hợp cả Thiên Can lẫn Địa Chi thì sẽ giúp cho vận trình trong năm mới đắc được nhiều cát khí, vạn sự hanh thông.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.