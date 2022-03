Chọn smartphone sáng giá tầm 4 triệu đồng

Dĩ nhiên là smartphone giá rẻ nên phần “cằm” của hai máy đều dày như sau. Phần chi tiết của Redmi 10 cũng tỏ ra phong phú hơn khi hỗ trợ bộ loa kép stereo đặt đối xứng ở hai đầu máy và có thêm cổng hồng ngoại để điều khiển từ xa. Cả hai đều sử dụng cổng sạc Type C hợp thời và vẫn duy trì giắc tai nghe 3,5mm.

Cùng sử dụng khung sườn và mặt lưng nhựa nhưng cả hai smartphone đều biết chăm chút nét riêng nhằm tạo vẻ ngoài lôi cuốn. Mặt lưng hai máy đều được hoàn thiện bằng nhựa với hiệu ứng giả kính: Redmi 10 đan xen hiệu ứng chuyển màu gradient bắt mắt trong khi Realme C35 tạo ra những vần sáng tỏa ra từ khu vực camera. Cụm camera sau đều được tạo viền chữ nhật nhưng cách bố trí của Realme C35 trông cân đối, đơn giản hơn so với Redmi 10 lấy lối thiết kế tương phản hầm hố làm điểm nhấn.

Tính năng

Bộ đôi này cùng sử dụng màn hình IPS LCD độ phân giải Full HD+ sắc nét so với đối thủ cùng tầm và cho màu sắc thể hiện tươi, góc nhìn rộng. Nhưng xét về chi tiết thì Realme C35 có không gian hiển thị lớn hơn một chút (6,6 inch so với 6,5 inch) cùng độ sáng tối đa đến 600 nit giúp máy hiển thị ngoài trời ổn hơn so với Redmi 10 vốn chỉ đạt trên 400 nit.

Realme C35

Bù lại thì màn hình Redmi 10 hỗ trợ tần số quét đến 90Hz - so với Realme C35 chỉ là 60Hz - sẽ mang đến trải nghiệm chạm, vuốt mượt mà hơn, dù khác biệt không quá lớn nhưng vẫn sẽ là điểm cộng với smartphone ở phân khúc này. Cả hai máy đều sử dụng cảm biến vân tay đặt ở vị trí nút nguồn bên cạnh phải cho thao tác mở khóa nhanh nhạy.

Redmi 10 sử dụng chip Helio G88 - phiên bản nâng cấp nhẹ của Helio G85 được bổ sung thêm tính năng hỗ trợ tần số màn hình 90Hz và camera đến 64MP. Còn Realme C35 được trang bị con chip lạ Unisoc Tiger T616.

Nhưng xét về chi tiết thì hai dòng chip trên có nhiều điểm chung đều là tiến trình 12nm với 8 nhân xử lý gồm 2 nhân Cortex A75 2GHz và 6 nhân Cortex A55 1,8GHz nên hiệu năng tổng thể của chúng ngang ngửa nhau, có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng cơ bản như lướt web, Facebook và chơi các tựa game nhẹ phổ biến.