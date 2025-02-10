Chọn ở lại thành phố cho con hay chọn về quê cho mình?

“Có nhà, có xe, thu nhập cũng tạm gọi là ổn, nhưng thú thật, tao vẫn lo lắm”, anh bạn tôi hiện sống tại TPHCM chia sẻ. Chuyện anh kể cũng là câu chuyện của nhiều người đang băn khoăn giữa ngã rẽ, đó là ở lại thành phố hay về quê.

Anh bạn tôi sinh năm 1989, đã lập gia đình, có 2 con nhỏ, một lớp 5 và một lớp 2. Ở tuổi này, những lo âu trong anh không còn là “làm sao để thành công” mà xoay sang câu hỏi lớn hơn, đó là làm sao để bền vững và hạnh phúc lâu dài.

Anh từng nghĩ làm văn phòng là con đường an ổn, hoặc nếu có cơ hội sẽ mở công ty riêng. Nhưng hơn 10 năm lăn lộn, anh nhận ra mình không còn hăm hở như thuở đôi mươi. 2 năm gần đây, anh nghỉ hẳn việc công ty, một phần vì không tìm được tiếng nói chung với lớp trẻ Gen Z, một phần vì tất bật chuyện đưa đón con.

Mỗi ngày làm xong việc nhà, cơ thể anh đã rã rời. Sự ỳ trệ tuổi trung niên hiện rõ, để rồi trong anh trỗi dậy khát khao một lối sống cân bằng, bớt bon chen.

Cuộc sống yên bình ở nông thôn khiến nhiều gia đình muốn quay về quê (ảnh minh họa)

Thành phố mang đến cho gia đình anh nhiều lợi thế. Với mức thu nhập 60 - 80 triệu đồng mỗi tháng, anh có thể lo học phí, sinh hoạt, thậm chí để dành chút ít. Con cái được hưởng môi trường giáo dục đa dạng, dễ tìm lớp năng khiếu, ngoại ngữ, kỹ năng. Thành phố cũng mở ra những cơ hội nghề nghiệp đem lại nhiều nguồn thu.

Nhưng cùng với đó là áp lực không nhỏ, nhất là chi phí leo thang, guồng quay gấp gáp, và những buổi chiều vội vã chen chúc trên đường đưa đón con. Trẻ em thành phố có thể học nhiều hơn, nhưng lại thiếu không gian chạy nhảy, dễ bị cuốn vào vòng xoáy học thêm và thi cử.

Ngược lại, quê nhà gợi mở một viễn cảnh nhẹ nhàng hơn. Với 4-5 tỷ đồng sau khi bán nhà ở TPHCM, anh hoàn toàn có thể mua mảnh đất rộng rãi, xây căn nhà khang trang, thậm chí còn dư vốn để đầu tư hoặc gửi tiết kiệm. Ở quê, cha mẹ có nhiều thời gian cho con, không khí trong lành, trẻ nhỏ được chơi đùa ngoài sân, sống gần gũi với thiên nhiên.

Nhưng đổi lại, cơ hội học tập và phát triển kém đa dạng hơn. Những trường tốt, lớp ngoại ngữ, hoạt động ngoại khóa vốn là ưu điểm của thành phố. Sau này, khi con bước vào giai đoạn quan trọng, nhiều phụ huynh vẫn phải tính đường gửi con lên phố học.

Bán nhà ở thành phố để về quê nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại tiềm ẩn sự tiếc nuối. Một khi đã bán, việc quay trở lại thành phố rất khó, bởi giá nhà đất ở đô thị hầu như chỉ tăng chứ ít khi giảm.

Bởi thế, nhiều người lựa chọn giải pháp trung dung, đó là giữ lại căn nhà ở thành phố như một điểm tựa, đồng thời mua thêm mảnh đất ở quê. Ngôi nhà quê có thể xây nhỏ trước, coi như chỗ nghỉ ngơi cuối tuần, nơi cả gia đình về giải lao sau những ngày bận rộn.

Cách làm này vừa duy trì tài sản ở thành phố lớn, vừa tạo điều kiện để trải nghiệm nhịp sống ở quê. Nếu sau vài năm, gia đình thực sự thấy phù hợp, khi ấy quyết định chuyển hẳn cũng chưa muộn.

Thực ra, câu hỏi “ở lại thành phố hay về quê” không chỉ của riêng anh bạn tôi, mà là nỗi trăn trở của nhiều gia đình trẻ. Ở lại, nghĩa là chấp nhận nhịp sống căng thẳng để đổi lấy cơ hội học tập cho con. Về quê, nghĩa là chọn sự bình yên, nhưng phải chấp nhận ít cơ hội hơn. Không có câu trả lời đúng cho tất cả.

Mỗi gia đình có cách định nghĩa hạnh phúc riêng. Với người này, đó là khi con cái thành đạt, nhưng với người khác, đó lại là bữa cơm chiều cả nhà quây quần dưới tán cây.

Có lẽ, thay vì xem ở lại hay về quê như 2 con đường tách biệt, ta có thể coi đó là 2 giai đoạn của đời người. Khi con còn nhỏ, cha mẹ ở lại thành phố để con có môi trường học tập tốt. Khi con lớn, cha mẹ tìm về nơi yên bình để chăm lo sức khỏe, tận hưởng tuổi già.

Dù lựa chọn thế nào, điều quan trọng nhất không phải là ở đâu, mà là gia đình còn gắn bó, còn yêu thương, còn có mặt bên nhau trong từng chặng đường.