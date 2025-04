Chọn mua iPhone 16, iPhone 16 Pro hay iPhone 16e?

Ngoài dòng iPhone 16, Apple vẫn giữ lại iPhone 15 và iPhone 15 Plus để bổ sung thêm lựa chọn về giá.

Mẫu rẻ nhất là iPhone 16e giá 599 USD với dung lượng lưu trữ 128GB. Đây là tùy chọn duy nhất khả dụng, nhưng sẽ nhận được rất nhiều thứ với số tiền người mua bỏ ra. 16e được trang bị chip A18, màn hình 6,1 inch, camera Fusion 48MP và thời lượng pin cực khủng lên tới 26 giờ để phát lại video.

Mẫu iPhone 16e mới ra mắt. Ảnh: Macworld

iPhone 16e sử dụng màn hình tràn viền với Face ID, một bước tiến lớn so với iPhone SE. Nhưng người dùng phải chấp nhận "tai thỏ" thay vì Dynamic Island.

Với 699 USD, người dùng có thể mua iPhone 16e 256GB hoặc iPhone 15 bản 128GB. iPhone 15 được trang bị chip A16 cũ hơn, do đó hiệu suất kém hơn và không có Apple Intelligence. Bù lại, máy có cụm camera sau với 2 ống kính, bao gồm tùy chọn Ultra Wide. Ở mức giá này, iPhone 16e là lựa chọn tốt hơn.

Với 799 USD, cùng với phiên bản 256GB của iPhone 16e và iPhone 15, có thêm hai biến thể để cân nhắc với iPhone 15 Plus (128GB) màn hình 6,7 inch và iPhone 16 (128GB).

iPhone 16 có màn hình 6,1 inch, biến thể A18 dùng cho đồ họa tốt hơn, camera kép bao gồm Ultra Wide, nút Camera Control và MagSafe, nhưng pin (22 giờ) kém hơn iPhone 16e. Tuy nhiên, ở mức giá này, iPhone 16 vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

Tăng lên 899 USD, hiện có tổng cộng 5 tùy chọn để người dùng cân nhắc, gồm: iPhone 16e (512GB), iPhone 15 (256GB), iPhone 15 Plus (256GB), iPhone 16 (256GB), hoặc iPhone 16 Plus (128GB). Một lần nữa, tốt nhất là iPhone 16 hoặc iPhone 16 Plus, trừ khi thực sự cần mức lưu trữ cao hơn nhưng hiệu suất thấp hơn.

Ở mức 999 USD, sự lựa chọn bao gồm: iPhone 15 (512GB), iPhone 15 Plus (256GB), iPhone 16 (256GB), iPhone 16 Plus (256GB) và iPhone 16 Pro (128GB).

iPhone 16 Pro có màn hình 6.3 inch, khung Titanium, chip A18 Pro, pin tốt hơn, hệ thống 3 camera với ống kính Telephoto Tetraprism. Người dùng có nhu cầu cao về chụp ảnh và quay video, sự lựa chọn nghiêng về iPhone 16 Pro. Nếu không, chọn iPhone 16 hoặc 16 Plus là đủ.

Chọn iPhone trên 1.000 USD