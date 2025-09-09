Chọn micro karaoke gia đình hoàn hảo: Bí quyết từ chuyên gia để mọi giọng ca tỏa sáng

Khi niềm vui bị “hụt hẫng” vì micro kém chất lượng

Một buổi tiệc gia đình có thể mất hẳn không khí chỉ vì micro bị hú liên tục, hát lên nghe rè, hay đang cao hứng thì… hết pin. Nhiều gia đình đã chi hàng chục triệu cho dàn karaoke, nhưng lại chọn micro qua loa khiến trải nghiệm ca hát trở thành nỗi thất vọng. Lý do thường gặp: mua theo quảng cáo, không kiểm tra thông số kỹ thuật, hoặc chọn micro không phù hợp với không gian và amply.

Hiểu rõ micro karaoke: có dây hay không dây?

Chuyên gia của 769 Audio cho biết, bước đầu tiên là phân biệt micro có dây và micro không dây.

● Micro có dây: giá thành hợp lý, tín hiệu ổn định, phù hợp cho phòng nhỏ. Điểm trừ là bất tiện khi di chuyển.

