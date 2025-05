Chọn đội học sinh Việt Nam dự Olympic AI quốc tế 2025

Theo đại diện Ban tổ chức, đến nay, việc chuẩn bị máy tính, phương tiện kỹ thuật đáp ứng đủ yêu cầu của kỳ thi và công tác giám khảo, giám thị, sinh viên tình nguyện cho vòng chung kết VOAI 2025 đã hoàn tất.

Nền tảng thi trên FPT Smart Cloud do đội ngũ chuyên gia xây dựng, thí sinh dự thi sẽ được cấp tài khoản riêng sử dụng GPU và các công cụ, thư viện, dữ liệu do Ban tổ chức cung cấp. Nền tảng tích hợp hệ thống nộp bài VNOJ và phần mềm chấm theo cách tính điểm/bài do IOAI 2025 công bố.