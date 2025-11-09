Chọn Akauto, chọn sự an tâm: Giá dán phim cách nhiệt ô tô tốt nhất đi kèm hậu mãi trọn đời

Những ưu đãi khi dán phim cách nhiệt ô tô chỉ có tại AKauto:

Bảng giá dán phim cách nhiệt kính lái, kính lưng, kính sườn và bảng giá dán phim cách nhiệt ô tô 4 chỗ, 5 chỗ và 7 chỗ trọn gói đến từ các thương hiệu nổi tiếng tốt nhất hiện nay được AKauto khảo sát và đánh giá dựa trên trải nghiệm của hàng nghìn chủ xe.

- Tặng voucher giảm giá lên đến 15%

- Tặng dịch vụ vệ sinh nội thất toàn diện

- Tặng dịch vụ phủ nano kính 3M

- Tặng dịch vụ vệ sinh toàn bộ kính xe

Giá trên chưa bao gồm khuyến mãi, bạn có thể liên hệ trực tiếp qua website AKauto - Chuyên chăm sóc và phụ kiện ô tô cao cấp hoặc qua Hotline: 090 3939 683 để được tư vấn chi tiết và nhận ngay những chương trình ưu đãi hấp dẫn hiện có.

An tâm dài lâu với chế độ hậu mãi trọn đời tại AKauto

Sự ưu tiên mà khách hàng dành cho AKauto đến từ chất lượng sản phẩm, dịch vụ tận tâm, quy trình thi công chuẩn chỉnh và đặc biệt là chính sách hậu mãi trọn đời.

Những “điểm sáng” đầy tự hào của AKauto trong thời gian qua

AKauto đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật được nhà cung cấp và khách hàng công nhận: