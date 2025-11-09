Chọn Akauto, chọn sự an tâm: Giá dán phim cách nhiệt ô tô tốt nhất đi kèm hậu mãi trọn đời

T/H-TI| 11/09/2025 15:00

Trải qua hơn 12 năm phát triển, AKauto - Trung tâm chăm sóc và lắp đặt phụ kiện ô tô uy tín hàng đầu tại TP.HCM, nổi bật với dịch vụ dán phim cách nhiệt ô tô. Điểm khác biệt tại đây không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm, minh bạch giá bán, cam kết trọn gói mà còn đến từ chính sách hậu mãi trọn đời mà hiếm đơn vị nào có thể làm được.

Niềm tin đến từ bảng giá phim cách nhiệt ô tô trọn gói, minh bạch

Bảng giá dán phim cách nhiệt kính lái, kính lưng, kính sườn và bảng giá dán phim cách nhiệt ô tô 4 chỗ, 5 chỗ và 7 chỗ trọn gói đến từ các thương hiệu nổi tiếng tốt nhất hiện nay được AKauto khảo sát và đánh giá dựa trên trải nghiệm của hàng nghìn chủ xe.

Xem thêm: Bảng giá phim cách nhiệt ô tô ưu đãi cho 100 khách hàng đầu tiên kèm hậu mãi trọn đời

Bảng báo giá phim cách nhiệt ô tô theo gói dán

Thương hiệu phim

Gói dán/Loại xe

Tầm giá (VNĐ)

Phim cách nhiệt 3M
3M Crystalline
(Xe 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ)
12.580.000 - 14.960.000
3M Economic
(Xe 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ)
9.690.000 - 10.965.000
3M IR Series (hồng ngoại)
(Xe 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ)
 7.650.000 - 8.925.000
Phim cách nhiệt Inmax
Gói đặc biệt
(Xe 4 chỗ, 7 chỗ)
16.000.000 - 17.500.000
Gói cao cấp
(Xe 4 chỗ, 7 chỗ)
9.500.000 - 10.500.000
Gói tiêu chuẩn
(Xe 4 chỗ, 7 chỗ)
6.500.000 - 7.500.000
Phim cách nhiệt Ntech
Xe 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ
4.100.000 - 5.300.000
Phim cách nhiệt Rayno
Gói tiết kiệm
(Xe 5 chỗ, 7 chỗ)
4.390.000 - 4.890.000
Gói tiêu chuẩn
(Xe 5 chỗ, 7 chỗ)
 6.990.000 - 8.290.000
Gói nâng cao
(Xe 5 chỗ, 7 chỗ)
8.990.000 - 10.390.000
Gói siêu cấp
(Xe 5 chỗ, 7 chỗ)
14.990.000 - 16.990.000

Bảng báo giá dán phim cách nhiệt ô tô theo vị trí kính

Thương hiệu
Vị trí kính ô tô
Tầm giá (VNĐ)
Phim cách nhiệt 3M
Kính lái
2.400.000 - 5.700.000
Kính sườn (trước)
1.400.000 - 2.600.000
Kính sườn (sau)
1.400.000 - 2.600.000
Kính lưng
1.700.000 - 4.100.000
Phim cách nhiệt Inmax
Kính lái
2.200.000 - 6.500.000
Kính sườn (trước)
1.400.000 - 2.700.000
Kính sườn (giữa)
1.400.000 - 2.700.000
Kính lưng
1.500.000 - 4.100.000
Phim cách nhiệt Ntech
Kính lái
2.100.000
Kính sườn
2.400.000 - 3.600.000
Kính lưng
800.000
Phim cách nhiệt Rayno
Kính lái
2.390.000 - 5.190.000
Kính sườn (trước)
600.000 - 3.150.000
Kính sườn (sau)
600.000 - 3.150.000
Kính lưng
800.000 - 3.500.000

Những ưu đãi khi dán phim cách nhiệt ô tô chỉ có tại AKauto:

- Tặng voucher giảm giá lên đến 15%

- Tặng dịch vụ vệ sinh nội thất toàn diện

Tặng dịch vụ phủ nano kính 3M

- Tặng dịch vụ vệ sinh toàn bộ kính xe

Giá trên chưa bao gồm khuyến mãi, bạn có thể liên hệ trực tiếp qua website AKauto - Chuyên chăm sóc và phụ kiện ô tô cao cấp hoặc qua Hotline: 090 3939 683 để được tư vấn chi tiết và nhận ngay những chương trình ưu đãi hấp dẫn hiện có.

An tâm dài lâu với chế độ hậu mãi trọn đời tại AKauto

Sự ưu tiên mà khách hàng dành cho AKauto đến từ chất lượng sản phẩm, dịch vụ tận tâm, quy trình thi công chuẩn chỉnh và đặc biệt là chính sách hậu mãi trọn đời.

Những “điểm sáng” đầy tự hào của AKauto trong thời gian qua

AKauto đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật được nhà cung cấp và khách hàng công nhận:

- Đại lý phim cách nhiệt 3M xuất sắc nhất từ năm 2023 đến nay.

- Đại lý phát triển 3M năm 2024.

Đại lý Top 1 Kích hoạt bảo hành điện tử 2024.

Trên thực tế tỷ lệ khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ lên đến hơn 60%, đây cũng là minh chứng rõ nét cho thấy chất lượng dịch vụ vượt trội tại AKauto.

Cam kết chất lượng vượt xa giá thành

AKauto cam kết cung cấp chính hãng 100% các dòng phim cách nhiệt 3M, Inmax, Ntech, Rayno và sẵn sàng đền bù gấp 10 lần nếu chủ xe phát hiện hàng giả. Cơ sở còn cung cấp sản phẩm theo nhu cầu thực tế từ dán phim cách nhiệt kính lái ô tô cho đến kính sườn, kính lưng,... và không áp đặt chủ xe theo gói dịch vụ cố định.

Hậu mãi trọn đời - Cam kết độc quyền tại AKauto

AKauto duy trì chính sách hậu mãi trọn đời trong nhiều năm qua. Khách hàng được bảo hành chính hãng theo nhà sản xuất “dù còn một ngày bảo hành vẫn bảo hành”, được hỗ trợ tư vấn và kỹ thuật 24/7. Sau khi hết hạn bảo hành, AKauto ưu đãi lên đến 20% tùy dòng sản phẩm cho khách hàng cũ có nhu cầu thay mới phim cách nhiệt ô tô.

Đội ngũ chuyên viên tận tâm, đồng hàng cùng khách hàng

“Điểm cộng lớn” khiến khách hàng gắn bó dài lâu cùng AKauto chính là đội ngũ nhân viên tận tâm. Bộ phận chuyên viên tư vấn giải pháp phù hợp từng nhu cầu cụ thể như mức giá dán phim cách nhiệt ô tô phù hợp, loại phim mong muốn, hỗ trợ kích hoạt bảo hành tại chỗ và chăm sóc khách hàng 24/7.

Song đó, đội ngũ kỹ thuật viên tại AKauto được đào tạo bài bản, kiểm tra tay nghề định kỳ và phải tuân thủ quy trình thi công từ vệ sinh bề mặt kính chuyên sâu, đo cắt phim, dán phim trong phòng chuyên dụng, kiểm tra thành phẩm đến bàn giao xe.

Cơ sở hạ tầng hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu

AKauto sở hữu hai cơ sở tại Tân Bình và Bình Thạnh nhằm hỗ trợ khách hàng gần xa ở hai đầu TP.HCM. Mỗi cơ sở đều được xây dựng hạ tầng hiện đại, không gian chuyên biệt như phòng trưng bày, phòng thi công đạt chuẩn, phòng test chất lượng phim.

Với triết lý lấy sự thoải mái và hài lòng của khách hàng làm thước đo thành công, AKauto không ngừng mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá thành phải chăng và chính sách hậu mãi uy tín. Quý chủ xe hoàn toàn có thể tin tưởng lựa chọn khi có nhu cầu chăm sóc, lắp đặt phụ kiện cho xế yêu.

Thông tin liên hệ
● AKauto Tân Bình: 678 Trường Chinh, P. Tân Bình (quận Tân Bình cũ)
● AKauto Bình Thạnh: 36 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ)
● Hotline: 090 3939 683
● Website: akauto.com.vn

