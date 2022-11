‘Chơi lớn’ ở màn lộ diện, ‘Lady Mây’ Myra Trần tiếp tục hát ca khúc mới

Các phần thi của Myra Trần luôn khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những nốt cao cực sáng và nội lực. Cô nàng đã thổi một làn gió mới đến khán giả khi trình diễn nhiều ca khúc thuộc dạng "huyền thoại" như All By Myself hay All The Man That I Need. Chất giọng dày cao vút khiến Lady Mây không ít lần được ví như "tiểu diva mới" của làng nhạc Việt.

Chưa hết, Lady Mây không ít lần “gây bão” với những bản tình ca Việt như Như Những Phút Ban Đầu, cho đến If của Vũ Cát Tường. Đặc biệt, Lady Mây cũng là giọng ca được thể hiện nhiều ca khúc mới được chương trình mua riêng như Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu hay gần nhất là Giữa Đêm Bật Khóc.

Với chất giọng truyền cảm, cô nàng đã tạo ra “cơn sốt” với loạt ca khúc mới này, thống lĩnh các vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Myra Trần có tên tiếng Việt là Trần Minh Như, sinh năm 1999. Năm 2016, cô lần đầu xuất hiện trước công chúng với tư cách thí sinh nhỏ tuổi nhất Nhân Tố Bí Ẩn 2016 (X-Factor). Sau đó, Myra Trần xuất sắc đạt danh hiệu quán quân.