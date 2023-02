Choi Jung Won 'Hoàng hậu Ki' bị tố lăng nhăng yêu 5 người phụ nữ cùng lúc

Theo tiết lộ của truyền thông, 1 trong số 3 phụ nữ độc thân từng là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng, hoạt động cùng thời với Choi Jung Won (cô C). Thậm chí, nam diễn viên từng đi du lịch với cô C tại Mỹ nhưng chi phí chuyến đi do cô D trả tiền. Do đó, người đẹp bức xúc khi biết chuyện Choi Jung Won dùng tiền của mình để đến Mỹ cùng cô C.

Hiện tại, Choi Jung Won và công ty quản lý chưa lên tiếng về sự việc này.