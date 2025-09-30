Chơi hụi online và những lưu ý pháp lý sau vụ vỡ hụi 200 tỉ đồng

Công an xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) đang xác minh thông tin về vụ vỡ hụi 200 tỉ đồng; dây hụi được tổ chức qua mạng xã hội.

Sự việc như một lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro của hụi online. Việc tổ chức qua mạng xã hội giúp hình thức này lan nhanh, thu hút nhiều người tham gia một cách dễ dàng nhưng rủi ro thì luôn rình rập để lấy đi đồng tiền chính đáng của người chơi.

Chơi hụi ảo, rủi ro thật﻿

Chỉ cần gõ từ khóa “chơi hụi” trên mạng xã hội, hàng loạt hội nhóm hiện ra với những lời mời gọi hấp dẫn: góp từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng, hứa hẹn sinh lời nhanh.

Không cần quen biết, chẳng phải bà con thân thích, những dây hụi giá trị hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng vẫn “trôi nổi” trên các tài khoản ảo. Người chơi hụi đặt niềm tin hoàn toàn vào sự uy tín và đạo đức của chủ hụi, vốn rất mong manh trong môi trường ảo.

Để khởi động một dây hụi trên mạng xã hội cũng không hề phức tạp. Chỉ bằng vài thao tác, chủ hụi lập ngay một nhóm chat trên Facebook hay Zalo, đặt tên theo ý thích rồi lần lượt kéo người vào. Toàn bộ thông tin về các thành viên, từ lai lịch, công việc cho đến mức độ đáng tin cậy đều nằm trong tay chủ nhóm, còn người chơi chỉ biết nhau qua vài dòng tin nhắn và số tài khoản ngân hàng.