Chơi gì ở Thảo Cầm Viên dịp Quốc khánh 2/9?

Theo bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đây là dịp để Thảo Cầm Viên mang đến cho người dân và du khách nhiều chương trình nghệ thuật, giải trí và trải nghiệm độc đáo, góp phần lan tỏa tinh thần độc lập – tự do và niềm tự hào dân tộc.
Thảo Cầm Viên Sài Gòn ra mắt loạt chương trình hấp dẫn mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: Thảo Cầm Viên.
Hòa mình vào không gian văn hóa ba miền
Điểm nhấn chính của chuỗi sự kiện là Lễ hội "Vui Tết Độc Lập – Hội tụ non sông", một không gian văn hóa dân gian sống động được tái hiện ngay trong lòng Thảo Cầm Viên xanh mát. Lấy cảm hứng từ không khí hội hè ba miền Bắc-Trung-Nam, lễ hội quy tụ hơn 50 gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian và các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống.
Khách tham quan sẽ có cơ hội du hành qua các làng nghề thủ công trứ danh được tái hiện chi tiết. Bạn có thể tự tay thử quy trình làm gốm của làng Bát Tràng, tráng một chiếc bánh tráng thơm dẻo, hay tìm hiểu về nghề làm chiếu Định Yên và dệt khăn choàng Long Khánh – những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các hoạt động như xay lúa, giã gạo thủ công và những góc "check-in" đậm chất đồng quê như "Nước mắm truyền thống" hay "Con trâu với cái cày" sẽ mang lại những ký ức mộc mạc, đáng nhớ.
Đa dạng hoạt động giải trí và khám phá
Bên cạnh lễ hội chính, hàng loạt hoạt động văn hóa-nghệ thuật hấp dẫn khác cũng được tổ chức liên tục. Chương trình ca nhạc "Âm vang non sông" kết hợp xiếc và ảo thuật sẽ diễn ra vào hai khung giờ sáng và chiều từ 30/8 đến 2/9. Các gia đình có trẻ nhỏ không thể bỏ qua "Khu vườn cổ tích" với hàng trăm đầu sách miễn phí và khu trò chơi cát sôi động.
Khám phá thế giới động vật vẫn là một trải nghiệm cốt lõi tại Thảo Cầm Viên. Khách tham quan có thể quan sát các buổi biểu diễn tập tính và chăm sóc thú như gấu ăn kem đá, voi tắm rửa, hà mã được chăm sóc răng miệng, hay khoảnh khắc hổ và tê giác trong giờ ăn. Một số hoạt động còn cho phép khách trực tiếp cho thú ăn, tạo nên sự kết nối gần gũi và chân thật.
Trẻ nhỏ hào hứng ngắm những chú voi tại Thảo Cầm Viên. Ảnh: HCMCPV.
Trải nghiệm độc đáo: Khám phá Thảo Cầm Viên về đêm
Một trong những chương trình được mong chờ nhất chính là tour khám phá "Khi màn đêm buông xuống". Sau 6 tháng thử nghiệm thành công với hơn 1.300 lượt khách tham gia, chương trình tiếp tục mang đến cơ hội duy nhất để quan sát tập tính săn mồi của hổ, báo, linh cẩu trong một không gian huyền bí. Những khoảnh khắc như ánh mắt phát sáng trong đêm hay cú vồ mồi chớp nhoáng chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó quên.
Theo bà Vũ Thị Hương Giang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết: "Chúng tôi ưu tiên sức khỏe đàn thú, vì vậy chỉ tổ chức tối đa 2 ca cuối tuần với số lượng 40-60 người/ca, không đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Điều quan trọng là mang đến một trải nghiệm độc đáo, một ký ức khó quên cho du khách."
Những hoạt động trên kỳ vọng sẽ biến Thảo Cầm Viên thành điểm hẹn văn hóa-giải trí đặc sắc của TP.HCM trong dịp Quốc khánh năm nay.