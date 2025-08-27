Chơi gì ở Thảo Cầm Viên dịp Quốc khánh 2/9?

Bên cạnh lễ hội chính, hàng loạt hoạt động văn hóa-nghệ thuật hấp dẫn khác cũng được tổ chức liên tục. Chương trình ca nhạc "Âm vang non sông" kết hợp xiếc và ảo thuật sẽ diễn ra vào hai khung giờ sáng và chiều từ 30/8 đến 2/9. Các gia đình có trẻ nhỏ không thể bỏ qua "Khu vườn cổ tích" với hàng trăm đầu sách miễn phí và khu trò chơi cát sôi động.

Khám phá thế giới động vật vẫn là một trải nghiệm cốt lõi tại Thảo Cầm Viên. Khách tham quan có thể quan sát các buổi biểu diễn tập tính và chăm sóc thú như gấu ăn kem đá, voi tắm rửa, hà mã được chăm sóc răng miệng, hay khoảnh khắc hổ và tê giác trong giờ ăn. Một số hoạt động còn cho phép khách trực tiếp cho thú ăn, tạo nên sự kết nối gần gũi và chân thật.

Trẻ nhỏ hào hứng ngắm những chú voi tại Thảo Cầm Viên. Ảnh: HCMCPV.